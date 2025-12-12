Exigen el retiro inmediato de popular maquillaje de todos los puntos de venta por incumplir normas de seguridadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha ordenado la retirada inmediata del delineador Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner de todos los puntos de venta en España.
La medida responde a la detección de que el producto no cumple con los estándares exigidos para su comercialización como cosmético. Se ha solicitado a los consumidores que lo devuelvan o destruyan, generando preocupación entre quienes lo usan regularmente.
Retiran delineador por no cumplir normas de seguridad
La autoridad sanitaria europea detectó que el producto presenta una “no conformidad reglamentaria”, lo que motivó su retiro inmediato del mercado. El distribuidor ha emitido un aviso de “recall” para todos los lotes disponibles, referencia E8752 (EAN: 4049775587527), recomendando retirar el artículo de los estantes y gestionar devoluciones.
La AEMPS advierte que el uso continuo de cosméticos que no cumplen la normativa puede representar riesgos para la salud, sobre todo en productos que se aplican en zonas sensibles como los ojos, por lo que se aconseja suspender su uso de inmediato.
Aunque el comunicado oficial no especifica los problemas exactos del producto, alertas anteriores han señalado riesgos que incluyen irritaciones en la piel, infecciones o reacciones alérgicas cuando los cosméticos no cumplen con los estándares microbiológicos o químicos. Además, la retirada internacional realizada por el minorista Boots en Reino Unido recomienda a los consumidores “no usar el producto” y devolverlo, incluso hasta seis meses después de la compra.
Dado que todas las unidades han sido retiradas, quienes ya lo tengan deberían desecharlo para prevenir posibles efectos adversos.
Consumidores deben dejar de usar delineador retirado
La AEMPS solicita a los establecimientos que retiren de inmediato el delineador del mercado y comuniquen la acción a las autoridades correspondientes.
Si cuentas con una unidad en casa, lo indicado es dejar de usarla. Aunque no siempre se requiere la factura, se puede devolver o desechar de manera segura. Es aconsejable conservar el envase o el número de lote por si se necesita reportar el caso. Además, quienes experimenten irritación, enrojecimiento, picazón o molestias oculares tras su uso deben acudir a un profesional de la salud.
AEMPS refuerza control sobre maquillaje no seguro
La retirada del Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner evidencia la estricta vigilancia sobre los productos de maquillaje y la obligación de los fabricantes de asegurar estándares de calidad y seguridad. En los últimos años, el control sanitario se ha intensificado debido a múltiples alertas relacionadas con cosméticos contaminados o con ingredientes prohibidos.
La AEMPS ha fortalecido sus inspecciones dentro del “Plan Sectorial para la Vigilancia del Mercado 2022‑2025”, que contempla análisis microbiológicos y verificaciones de cumplimiento legal antes de la venta.