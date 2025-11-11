Wapa.pe
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria lanzó una alerta sanitaria luego de identificar graves irregularidades en la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten en Argentina.

    Miles de personas podrían estar expuestas a riesgos tras la alerta sanitaria emitida por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.

    La avena instantánea Dicomeré Sin Gluten fue retirada de todos los comercios en Santa Fe luego de detectarse irregularidades graves en su etiquetado. El producto indicaba falsamente un Registro Nacional de Productos Alimenticios inexistente y declaraba ser “sin gluten” sin contar con los análisis correspondientes.

    ¿Qué hallaron las autoridades en la avena Dicomeré?

    La inspección realizada por la agencia evidenció que la avena Dicomeré presenta etiquetado falso y carece de las certificaciones obligatorias. El registro que figura en el envase no existe, y no se han presentado análisis que respalden su condición sin gluten.

    Estas irregularidades representan un riesgo para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, quienes podrían sufrir problemas digestivos graves o reacciones adversas. Los especialistas en seguridad alimentaria advierten sobre la importancia de verificar la autenticidad de los productos y seguir las indicaciones oficiales para prevenir incidentes.

    Medidas y recomendaciones para la población

    Las autoridades han prohibido la venta, transporte y exposición de la avena Dicomeré en toda Santa Fe. Se recomienda a quienes adquirieron el producto no consumirlo y, de ser posible, devolverlo al punto de venta.

    Además, sugieren reportar la presencia del producto en comercios para garantizar su retiro completo del mercado. Estas acciones buscan minimizar los riesgos a la salud pública y evitar la circulación de alimentos falsificados.

