ES OFICIAL | Municipalidad de Lima anuncia GRAN SUBASTA de LOTES DE TERRENO en varios distritos

El evento se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Museo Metropolitano de Lima donde las personas podrán participar de la subasta.

La Municipalidad de Lima, mediante la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), llevará a cabo la subasta de 31 terrenos ubicados en seis distritos de Lima Metropolitana el 22 de noviembre, en el Museo Metropolitano de Lima.

Los interesados podrán acceder a lotes que van desde 97.5 m² hasta 44,813.00 m², situados en Carabayllo, Santa Rosa, Puente Piedra, La Molina, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa.

El evento se desarrollará a partir de las 10:00 a. m. en la sala de Ciencias de la Biblioteca del Museo Metropolitano de Lima, ubicada en el cuarto piso (av. 28 de Julio 800, Cercado de Lima).

Los terrenos cuentan con zonificación urbana y serán ofrecidos bajo la modalidad de martilleo, con precios base que van desde S/ 76,383.45 hasta S/ 4 millones 499,340, representando una oportunidad de inversión o una alternativa para adquirir un espacio propio.

De los predios disponibles, 28 forman parte del Fondo Metropolitano de Renovación y Desarrollo Urbano (Fomur), administrado por Emilima, mientras que tres pertenecen directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Cada lote dispone de servicios básicos de agua y electricidad, y se encuentra próximo a avenidas principales, comercios, instituciones educativas, mercados, bancos y centros de salud, lo que los convierte en espacios ideales para proyectos inmobiliarios, viviendas o negocios.

Las personas naturales o jurídicas interesadas en adquirir las bases de la subasta podrán acercarse a las oficinas ubicadas en Jr. Cuzco N.° 286, Cercado de Lima, del 10 al 21 de noviembre, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. También existe la opción de comprar las bases de manera virtual.

Para acceder a ellas en formato digital, los solicitantes deberán enviar el voucher de pago al correo subasta@emilima.com.pe. Tras la validación, se enviarán las bases de la subasta y el comprobante correspondiente.