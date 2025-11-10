Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

Municipalidad de Lima plantea reubicar a los ambulantes de Mesa Redonda en un polémico lugar: comerciantes lo rechazan

La Municipalidad de Lima inició el empadronamiento de comerciantes informales para reubicarlos temporalmente y evitar aglomeraciones en Mesa Redonda.

    Municipalidad de Lima plantea reubicar a los ambulantes de Mesa Redonda en un polémico lugar: comerciantes lo rechazan
    Municipalidad de Lima plantea reubicar 4.000 ambulantes de Mesa Redonda en el expenal San Jorge. | Composición Wapa
    Municipalidad de Lima plantea reubicar a los ambulantes de Mesa Redonda en un polémico lugar: comerciantes lo rechazan

    Con el comienzo de la campaña navideña, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha puesto en marcha el proceso de registro para los comerciantes informales con el objetivo de trasladarlos de manera provisional a otro espacio, evitando así la concentración de personas en las calles cercanas a Mesa Redonda. En esta nota te explicamos el plan de la MML y el sitio previsto para la reubicación de los ambulantes.

    wapa.pe

    Municipalidad de Lima trasladaría a ambulantes de Mesa Redonda al expenal San Jorge

    La regidora municipal Roxana Rocha informó que los comerciantes informales serían reubicados en el expenal San Jorge, ubicado a pocas cuadras de la avenida Abancay. Rocha indicó que esta acción permitirá una mejor identificación de los vendedores, estimados en 5.000, quienes serían trasladados no solo al expenal, sino también a distintas galerías comerciales.

    Por ahora, la MML aguarda las autorizaciones correspondientes de entidades como el Ministerio de Economía, el Poder Judicial y el Ministerio de Vivienda. El expenal San Jorge dispone de 10.000 metros cuadrados, espacio que se espera aprovechar para establecer de forma permanente a los comerciantes en el futuro.

    wapa.pe

    Ambulantes de Mesa Redonda rechazan el traslado

    En Mesa Redonda, la propuesta municipal ha generado incertidumbre. Los comerciantes aseguran que el traslado al expenal San Jorge los alejaría de su clientela habitual. “Allá vamos a morir de hambre. Acá vendemos al paso, los compradores nos conocen. Si nos mandan tan lejos, nadie va a ir”, señaló una vendedora con más de quince años en la zona.

    Otros ambulantes coinciden en que el flujo constante de personas es lo que les permite subsistir. “Vivimos de lo que la gente nos compra en la pasada. Muchos somos mayores de edad y no tenemos otro trabajo”, comentó otro comerciante. En distintos puntos del jirón Ayacucho, varios manifestaron su preocupación por una posible ejecución sin coordinación ni opciones reales de venta.

    Aunque la mayoría se opone, algunos vendedores se muestran dispuestos a considerar la propuesta si se garantizan condiciones adecuadas. “Podría funcionar, pero hay que limpiar y acondicionar el lugar. No se trata solo de movernos, sino de tener un espacio digno para trabajar”, afirmó una ambulante del jirón Andahuaylas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Municipalidad de Lima plantea reubicar a los ambulantes de Mesa Redonda en un polémico lugar: comerciantes lo rechazan
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;