¿Habrá feriado largo del viernes 14 al lunes 17 de noviembre? Esto dice El Peruano
En redes sociales comenzó a circular la versión de que noviembre tendría un feriado largo desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre, generando confusión entre miles de peruanos. Ante la ola de comentarios y publicaciones virales, el diario oficial El Peruano salió a aclarar la información. En esta nota te explicamos qué fechas son realmente no laborables y qué sucederá con las jornadas de trabajo y clases.
El Peruano aclara rumores sobre supuesto feriado largo en noviembre
En los últimos días, circularon en redes sociales diversas publicaciones que afirmaban la existencia de un feriado largo desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de noviembre. La información generó confusión entre trabajadores y estudiantes, quienes esperaban disfrutar de un fin de semana extendido.
Sin embargo, el diario oficial El Peruano aclaró que no se ha emitido ningún decreto que declare esas fechas como feriado nacional o día no laborable. Por tanto, las actividades laborales y educativas se desarrollarán con total normalidad en todo el país.
Según explicó el medio estatal, la confusión surgió porque algunos usuarios mezclaron los días no laborables aprobados en meses anteriores con fechas del mes de noviembre, generando interpretaciones erróneas en redes sociales.
Próximos feriados nacionales en el calendario peruano
El calendario oficial del Gobierno del Perú ya tiene definidos los próximos días de descanso nacional. El lunes 8 de diciembre se celebrará la Inmaculada Concepción, mientras que el martes 9 de diciembre se conmemorará la histórica Batalla de Ayacucho, fecha clave en la independencia del país.
Ambos días serán considerados feriados nacionales de carácter obligatorio, aplicables tanto al sector público como al privado. De momento, no se ha dispuesto ningún feriado ni jornada no laborable adicional antes de esas fechas.