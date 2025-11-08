Wapa.pe
Perú se prepara para un fin de semana largo de 4 días. Con ello, se suspenden las clases escolares. Te contamos todos los detalles.

    ¡Atención estudiantes y familias del Perú! Se acerca un feriado largo de cuatro días consecutivos, lo que significa que las clases escolares quedarán suspendidas durante ese período. Es el momento perfecto para planificar actividades, descansar y disfrutar con amigos o familiares. En esta nota te detallamos todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda, aprovechar al máximo estos días libres y no perder ningún detalle importante.

    Clases escolares se suspenden por feriados nacionales importantes.

    Se trata del feriado largo de 4 días, que va del sábado 6 al martes 9 de diciembre. Las clases escolares a nivel nacional se suspenden específicamente el lunes 8 y martes 9, debido a que se conmemoran la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente, en todo el Perú.

    Año escolar 2025: calendario oficial de actividades, segun Minedu

    BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12
    De acuerdo con el calendario oficial del Minedu, las vacaciones escolares de fin de año comienzan el lunes 22 de diciembre y se prolongan hasta los primeros días de marzo de 2026, correspondiendo al quinto bloque de gestión. El inicio del próximo año escolar será informado por el Minedu oportunamente a través de su calendario oficial 2026.

    Últimos feriados del 2025

    • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
    • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
    • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
    • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
    • 25 de diciembre (jueves): Navidad
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

