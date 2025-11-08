ES OFICIAL | Se suspenden las clases a nivel nacional por el feriado largo de 4 días consecutivosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención estudiantes y familias del Perú! Se acerca un feriado largo de cuatro días consecutivos, lo que significa que las clases escolares quedarán suspendidas durante ese período. Es el momento perfecto para planificar actividades, descansar y disfrutar con amigos o familiares. En esta nota te detallamos todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda, aprovechar al máximo estos días libres y no perder ningún detalle importante.
Clases escolares se suspenden por feriados nacionales importantes.
Se trata del feriado largo de 4 días, que va del sábado 6 al martes 9 de diciembre. Las clases escolares a nivel nacional se suspenden específicamente el lunes 8 y martes 9, debido a que se conmemoran la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente, en todo el Perú.
Año escolar 2025: calendario oficial de actividades, segun Minedu
|Bloques
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12
De acuerdo con el calendario oficial del Minedu, las vacaciones escolares de fin de año comienzan el lunes 22 de diciembre y se prolongan hasta los primeros días de marzo de 2026, correspondiendo al quinto bloque de gestión. El inicio del próximo año escolar será informado por el Minedu oportunamente a través de su calendario oficial 2026.
Últimos feriados del 2025
- 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
- 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
- 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
- 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
- 25 de diciembre (jueves): Navidad