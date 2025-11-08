Tottus lanza súper remate con miles de productos desde S/1: descubre cómo aprovechar la ofertaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tottus sorprende a sus clientes con una campaña imperdible que ofrece miles de productos desde solo un sol. La promoción, vigente del 6 al 19 de noviembre, se aplica en tiendas físicas, la app y la web oficial. Los usuarios podrán aprovechar grandes descuentos en artículos de consumo familiar, con la opción de adquirir una segunda, tercera o cuarta unidad a S/1.00, según las condiciones de cada oferta publicada por la reconocida cadena de supermercados.
¿Cómo acceder a la promoción de Tottus a S/1?
Durante esta campaña especial, los clientes podrán reconocer fácilmente los productos en oferta gracias al distintivo de la promoción. Al adquirir artículos seleccionados, tendrán la posibilidad de llevar una segunda, tercera o cuarta unidad del mismo producto por solo un sol, según lo señalado en la etiqueta. Esta promoción incluye marcas y presentaciones específicas, y en caso de combinar distintos productos, el descuento se aplicará sobre el de menor precio.
Promoción disponible en tiendas y canales Tottus
La campaña estará disponible en todas las tiendas Tottus del país, además de su página web, aplicación móvil y canal Tottus Vecino, excepto en las sedes de Iquitos y Hiperbodegas Precio Uno. Cabe destacar que existen límites por cliente según el tipo de promoción: seis unidades por transacción para la segunda unidad, nueve para la tercera y doce para la cuarta a S/1.00. Los precios aplican solo para consumo familiar y no se combinan con otras ofertas vigentes.