Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Tottus lanza súper remate con miles de productos desde S/1: descubre cómo aprovechar la oferta

Tottus anuncia una mega promoción con miles de productos desde S/1 en locales seleccionados y por tiempo limitado. Conoce todos los detalles aquí.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tottus lanza súper remate con miles de productos desde S/1: descubre cómo aprovechar la oferta
    Tottus lanza súper remate con productos desde S/1. | Composición Wapa
    Tottus lanza súper remate con miles de productos desde S/1: descubre cómo aprovechar la oferta

    Tottus sorprende a sus clientes con una campaña imperdible que ofrece miles de productos desde solo un sol. La promoción, vigente del 6 al 19 de noviembre, se aplica en tiendas físicas, la app y la web oficial. Los usuarios podrán aprovechar grandes descuentos en artículos de consumo familiar, con la opción de adquirir una segunda, tercera o cuarta unidad a S/1.00, según las condiciones de cada oferta publicada por la reconocida cadena de supermercados.

    wapa.pe

    LEER MÁS: DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    ¿Cómo acceder a la promoción de Tottus a S/1?

    Durante esta campaña especial, los clientes podrán reconocer fácilmente los productos en oferta gracias al distintivo de la promoción. Al adquirir artículos seleccionados, tendrán la posibilidad de llevar una segunda, tercera o cuarta unidad del mismo producto por solo un sol, según lo señalado en la etiqueta. Esta promoción incluye marcas y presentaciones específicas, y en caso de combinar distintos productos, el descuento se aplicará sobre el de menor precio.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¡Grave error! Conoce qué pasa si pusiste mal tu número de cuenta bancaria en el retiro de tu AFP

    Promoción disponible en tiendas y canales Tottus

    La campaña estará disponible en todas las tiendas Tottus del país, además de su página web, aplicación móvil y canal Tottus Vecino, excepto en las sedes de Iquitos y Hiperbodegas Precio Uno. Cabe destacar que existen límites por cliente según el tipo de promoción: seis unidades por transacción para la segunda unidad, nueve para la tercera y doce para la cuarta a S/1.00. Los precios aplican solo para consumo familiar y no se combinan con otras ofertas vigentes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tottus lanza súper remate con miles de productos desde S/1: descubre cómo aprovechar la oferta
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Tottus lanza súper remate con miles de productos desde S/1: descubre cómo aprovechar la oferta

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 de noviembre: este distrito de Lima será afectado

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;