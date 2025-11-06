¡Grave error! Conoce qué pasa si pusiste mal tu número de cuenta bancaria en el retiro de tu AFP

Integra aclara qué ocurre si se comete un error al registrar la solicitud para retirar hasta 4 UIT de los fondos en el nuevo retiro de la AFP .

Miles de afiliados a las AFP vienen tramitando su solicitud para retirar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos de pensiones. Este dinero, que puede servir como respaldo para la jubilación o retirarse completamente (hasta el 95,5%), genera alta expectativa entre los usuarios.

Durante el registro de la solicitud, algunos afiliados cometen errores, especialmente al indicar el destino del dinero. En los portales de las administradoras suelen aparecer dos opciones: transferir el monto a una cuenta bancaria o derivarlo a una cuenta de aportes voluntarios sin fin previsional (donde el afiliado puede retirar los fondos sin nueva solicitud, aunque siguen administrados por la AFP).

¿Qué pasa si registré mal mi número de cuenta?

Uno de los fallos más frecuentes ocurre al ingresar el número de cuenta, ya sea por colocar datos erróneos o ingresar el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) en lugar del número de cuenta bancaria. Ante esta situación, AFP Integra explicó a Infobae Perú que el error no implica la pérdida del retiro: “Si el número [de cuenta bancaria] es incorrecto, el banco rechazará la transferencia y te enviaremos un correo informándote sobre el estado de tu trámite. Luego podrás ingresar una nueva solicitud con los datos correctos, tal como hiciste la primera vez”.

La administradora aclaró también que “una vez ingresada la solicitud de retiro, no es posible modificar el número de cuenta registrado”, por lo que cualquier rectificación solo se hará tras el rechazo del depósito inicial.

Este procedimiento ya se aplicó en retiros anteriores, cuando las AFP ampliaron los plazos de registro para quienes tuvieron errores similares.

Respecto a las cuentas bancarias, se recuerda que estas deben ser personales, estar activas, en moneda nacional (soles) y no ser mancomunadas. Las AFP no permiten cuentas en dólares ni conjuntas. Asimismo, se debe ingresar el número de cuenta bancaria y no el CCI, para evitar rechazos en la transferencia.