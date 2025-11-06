Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Gobierno declara el 25 de noviembre como día no laborable: conoce el motivo detrás de esta decisión

El día no laborable solo aplica en la provincia de Mariscal Nieto y permitirá que los empleados del sector público de esta zona disfruten de un día libre para participar en las celebraciones por el aniversario provincial.

    El Gobierno ha establecido que el martes 25 de noviembre será un día no laborable en una zona específica del país. Esta medida, amparada en la normativa vigente, busca destacar una fecha histórica relacionada con la identidad y el desarrollo regional, sin que ello implique un feriado nacional para todo el Perú.

    El alcance de la disposición es limitado, por lo que la mayoría de ciudadanos continuará con sus labores cotidianas. No obstante, para la población incluida en la medida, el día ofrecerá una pausa en sus actividades con motivo de una conmemoración local de larga trayectoria.

    

    ¿Por qué el 25 de noviembre es día no laborable?

    La decisión se basa en el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, promulgado en 1985, que permite declarar días no laborables en fechas de relevancia regional con el fin de fomentar actividades locales y destacar acontecimientos importantes de su historia. En este caso, el 25 de noviembre se ha designado como jornada no laborable para rememorar la fundación española de Moquegua y rendir tributo a figuras emblemáticas nacidas en la región.

    El documento oficial señala que la medida busca preservar el legado de personajes como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera, Domingo Nieto y otros destacados representantes que contribuyeron al pensamiento y progreso nacional. Se trata, por tanto, de una fecha conmemorativa y cultural, distinta a los feriados de carácter nacional.

    La disposición se aplica exclusivamente a la provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua. Conforme a la norma, esta medida no se extiende a otras zonas del país, por lo que su aplicación es únicamente regional.

    ¿Quiénes acceden al día no laborable?

    El beneficio está dirigido a los trabajadores del sector público en la provincia de Mariscal Nieto. En el caso del sector privado, la participación es opcional y dependerá de la decisión de cada empresa. Este 2025, la provincia celebra su aniversario número 484.

    Según la disposición, “que en homenaje a este aniversario, el Concejo Provincial de Mariscal Nieto, las instituciones públicas y privadas, las organizaciones culturales, sindicales y populares vienen preparando una serie de actividades cívico-patrióticas, culturales, deportivas y recreativas con el objeto de rendirle un justo homenaje a este histórico pueblo”.

