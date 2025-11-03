Wapa.pe
    DÍA NO LABORABLE CONFIRMADO: este martes 4 de noviembre ¿a quiénes beneficia?
    El inicio de noviembre trae buenas noticias para miles de trabajadores y estudiantes peruanos, pues el martes 4 de noviembre fue declarado día no laborable en determinadas regiones del país. Según informó el Diario El Peruano, esta fecha permitirá disfrutar de un feriado largo gracias a celebraciones locales que conmemoran importantes hechos históricos, conforme a lo dispuesto en las Leyes N° 13273 y N° 14093.

    ¿Por qué el 4 de noviembre será feriado en Puno y Sullana?

    La Ley N° 13273 establece que cada 4 de noviembre es feriado regional en Puno, fecha en la que se recuerda la fundación española de la ciudad. Este 2025 se celebra su 356° aniversario, motivo por el cual la Municipalidad Provincial ha preparado una programación especial con desfiles, ceremonias protocolares y eventos culturales que reunirán a la población.

    Al mismo tiempo, la provincia de Sullana, ubicada en la región Piura, también gozará de descanso por el Día Cívico de Sullana, instituido mediante la Ley N° 14093 en 1962. En este caso, el feriado aplica principalmente para los trabajadores del sector público. Ambas fechas resaltan la importancia histórica y cultural de cada región, además de impulsar la identidad local y el turismo interno.

    Un descanso adicional el 5 de noviembre

    Cabe destacar que el miércoles 5 de noviembre será día no laborable a nivel nacional por el Día del Trabajador Municipal, según la Ley N.º 31701. Esto significa que los servidores públicos de las regiones de Puno y Sullana podrán disfrutar de dos días consecutivos de descanso, generando así un fin de semana largo ideal para actividades familiares o turísticas.

    ¿Quiénes disfrutarán del feriado largo del 4 de noviembre?

    El beneficio del descanso alcanza a los empleados del sector público y a los estudiantes de las regiones mencionadas. En Puno, el feriado se aplica a todas las instituciones estatales, mientras que en Sullana rige exclusivamente para los trabajadores públicos, aunque algunas empresas privadas podrían optar por adherirse de manera voluntaria según sus acuerdos laborales.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

