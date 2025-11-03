Día No Laborable Confirmado: este martes 4 de noviembre ¿a quiénes beneficia?

El inicio de noviembre trae buenas noticias para miles de trabajadores y estudiantes peruanos, pues el martes 4 de noviembre fue declarado día no laborable en determinadas regiones del país. Según informó el Diario El Peruano, esta fecha permitirá disfrutar de un feriado largo gracias a celebraciones locales que conmemoran importantes hechos históricos, conforme a lo dispuesto en las Leyes N° 13273 y N° 14093.

¿Por qué el 4 de noviembre será feriado en Puno y Sullana?

La Ley N° 13273 establece que cada 4 de noviembre es feriado regional en Puno, fecha en la que se recuerda la fundación española de la ciudad. Este 2025 se celebra su 356° aniversario, motivo por el cual la Municipalidad Provincial ha preparado una programación especial con desfiles, ceremonias protocolares y eventos culturales que reunirán a la población.

Al mismo tiempo, la provincia de Sullana, ubicada en la región Piura, también gozará de descanso por el Día Cívico de Sullana, instituido mediante la Ley N° 14093 en 1962. En este caso, el feriado aplica principalmente para los trabajadores del sector público. Ambas fechas resaltan la importancia histórica y cultural de cada región, además de impulsar la identidad local y el turismo interno.

Un descanso adicional el 5 de noviembre

Cabe destacar que el miércoles 5 de noviembre será día no laborable a nivel nacional por el Día del Trabajador Municipal, según la Ley N.º 31701. Esto significa que los servidores públicos de las regiones de Puno y Sullana podrán disfrutar de dos días consecutivos de descanso, generando así un fin de semana largo ideal para actividades familiares o turísticas.

¿Quiénes disfrutarán del feriado largo del 4 de noviembre?