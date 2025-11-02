Wapa.pe
¿Se confirma el paro del martes 4 de noviembre? Esto es lo último que dijeron

¿Confirman feriado largo del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

Este lunes 3 de noviembre será día no laborable regional, pero muchos se preguntan si habrá feriado largo del 5 al 7. El Peruano aclaró los detalles.

    Feriado largo este noviembre a nivel nacional | Composición Wapa
    El reciente feriado regional declarado en Abancay para el lunes 3 de noviembre ha generado confusión entre los peruanos, pues muchos se preguntan si esta medida podría extenderse a nivel nacional y dar paso a un feriado largo durante esa semana.

    Ante las dudas, El Peruano brindó información clave sobre si realmente habrá asueto desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de noviembre. Aquí te contamos todos los detalles.

    ¿Qué dice El Peruano sobre el feriado del 3 de noviembre?

    De acuerdo con la publicación oficial, el feriado del lunes 3 de noviembre está destinado únicamente a la región de Apurímac, donde se conmemora la histórica Batalla de Chacamarca. Este día de descanso regional cuenta con respaldo legal y busca rendir homenaje a los acontecimientos que marcaron la independencia del Perú.

    En consecuencia, los trabajadores del sector público y privado que laboren en Abancay y demás provincias de Apurímac podrán gozar del día libre con pago íntegro. No obstante, este feriado no tiene carácter nacional, por lo que el resto del país continuará con sus actividades laborales y educativas de manera habitual.

    ¿Se ha confirmado un feriado largo del 5 al 7 de noviembre?

    Por el momento, el Gobierno no ha emitido ninguna disposición oficial que declare los días 5, 6 y 7 de noviembre como no laborables a nivel nacional. La confusión se originó tras publicaciones en redes sociales que interpretaron erróneamente el feriado regional de Apurímac como una medida general para todo el país.

    Según fuentes oficiales, cualquier anuncio sobre nuevos días no laborables debe aprobarse mediante decreto supremo y publicarse en El Peruano, algo que hasta ahora no ha sucedido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

