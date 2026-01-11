¿Habrá paro este 15 de enero? Transportistas emiten comunicado y aclaran situación en Lima y Callao

Paro de transportistas en Lima y Callao podría cambiar de fecha: gremios evalúan realizar la paralización el 14 o 16 de enero por extorsiones.

La incertidumbre vuelve a instalarse en Lima y Callao ante la posibilidad de que el paro de transportistas anunciado inicialmente para el jueves 15 de enero no se realice en esa fecha. Los gremios del sector evalúan modificar el día de la paralización y aseguran que la decisión final se dará a conocer en las próximas horas, mientras miles de usuarios permanecen atentos a cualquier cambio que afecte su movilidad diaria.

El anuncio fue confirmado por Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, quien explicó que la definición responde a un esfuerzo conjunto por unificar criterios y reducir el impacto económico y social en la población.

Paro de transportistas: fechas en evaluación y acuerdo entre gremios

De acuerdo con Vargas, inicialmente existían dos posturas distintas sobre la fecha de la paralización. Mientras su gremio proponía el martes 13 de enero, Transportes Unidos, encabezado por Martín Ojeda, planteaba el jueves 15. Sin embargo, tras reuniones recientes, ambos sectores coincidieron en la necesidad de actuar de manera coordinada.

“No es el día 13, no es el día 15, que es lo que hemos conversado. Sería el día 14 o el día 16. Se va a definir el día de hoy (domingo 11 de enero) una plataforma única”, señaló Vargas en declaraciones recogidas por RPP Noticias.

El dirigente precisó que tanto la fecha definitiva como la plataforma de reclamos serán anunciadas oficialmente una vez concluida la reunión de los principales representantes, con el objetivo de brindar información clara y oportuna a la ciudadanía y a las autoridades.

Extorsión, violencia y amenaza de paralización masiva

Desde Transportes Unidos, Martín Ojeda reiteró que la medida de fuerza responde a la falta de resultados frente a la criminalidad que golpea al sector. “No vemos ningún avance real en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Los ataques continúan y necesitamos acciones concretas”, afirmó.

De concretarse el paro, más de 12 mil unidades dejarían de circular, incluyendo empresas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú. El impacto se sentiría en los principales conos de Lima y Callao, con concentraciones de vehículos en zonas estratégicas.

A este escenario se suma la postura de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú). Su presidente, Julio Rau Rau, anunció que su gremio optará por una suspensión total del servicio, sin movilizaciones, pero con el envío de representantes al Congreso. “Lamentablemente, los delincuentes han vuelto a atacar, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. El estado de emergencia finalizó en diciembre y, aunque el Gobierno prometió ampliarlo, hasta ahora no hay señales de acción”, declaró.

Los transportistas advierten que alrededor del 80% del sector es víctima de cobros ilegales diarios. “Si bien es cierto, en algunos pocos casos se ha reducido, ahora están exigiendo entre 10 y 30 soles diarios”, detalló Ojeda, quien también indicó que los ataques suelen concentrarse entre las 18:00 y las 23:00, y entre las 6:00 y las 8:00, coincidiendo con los cambios de turno policial.

Mientras tanto, el Ejecutivo asegura mantener el diálogo abierto. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que el Gobierno conversa con los gremios y reconoce la gravedad del problema de la inseguridad. “Estamos conversando con ellos. También igual somos respetuosos de todas las personas que pueden levantarse de repente a hacer un paro. En su momento, siempre los estamos acompañando a todas las personas”, sostuvo.