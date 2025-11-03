Wapa.pe
¿Se confirma el paro del martes 4 de noviembre? Esto es lo último que dijeron

¡ATENCIÓN! Estas son las empresas de transporte público que acatarán el paro este 4 de noviembre

Diversas empresas en Lima se sumarán al paro de transportistas, promovido como un "apagado de motores" en busca de mayor seguridad tras sufrir extorsiones y ataques.

    ¡ATENCIÓN! Estas son las empresas de transporte público que acatarán el paro este 4 de noviembre
    ¿Qué empresas acatarán el paro de transportistas? | Composición: Wapa / Captura de pantalla Mininter
    ¡ATENCIÓN! Estas son las empresas de transporte público que acatarán el paro este 4 de noviembre

    Este martes 4 de noviembre, miles de usuarios del transporte público podrían enfrentar complicaciones en sus desplazamientos debido a un paro de transportistas convocado por diversas empresas y consorcios en Lima. La medida surge como respuesta al incremento de extorsiones y ataques contra conductores. Para evitar contratiempos, es clave conocer qué rutas no operarán. Aquí te dejamos la lista completa de líneas que suspenderán su servicio.

    ¿Qué empresas de transporte acatarán el paro este martes 4 de noviembre? Aquí la lista completa

    Miles de ciudadanos deberán tomar precauciones este martes 4 de noviembre, luego de que diversos grupos de transporte público confirmaran su participación en una paralización. La medida, promovida como un “apagado de motores” y una marcha pacífica, busca exigir mayor seguridad ante los constantes ataques y extorsiones que sufren los conductores en diferentes zonas de Lima y el país.

    A continuación, revisa las empresas que sí han confirmado su participación en el paro:

    Empresas y consorcios que acatarán el paro:

    • Chama
    • Línea 50
    • Urbanito
    • Consorcio Vía
    • Etuchisa (Los Chinos)
    • Los Loritos
    • Santa Catalina
    • La Zeta
    • Vipusa Lipetsa
    • El Rápido
    • Nueva América
    • Edilberto Ramos
    • Las Águilas 75
    • Línea 10 E
    • Consorcio Villa
    • Las Flores
    • Translicsa
    • Huáscar
    • Evipusa
    • Línea 73
    • El Cóndor
    • Empresa Z
    • Línea 33
    • Corazón de Jesús
    Otras empresas que acatarán el paro de transportistas

    Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos (TU), precisó que la jornada será pacífica y tendrá como objetivo demandar mejores garantías para los trabajadores del sector. “Participarán en un apagado de motores”, indicó al medio radial.

    Por su parte, Julio Raurau, presidente de Conet Perú, señaló que la situación se ha vuelto insostenible para muchos choferes y cobradores. “Los conductores son víctimas constantes de extorsionadores que ponen en riesgo su vida y la de sus pasajeros”, afirmó.

    La Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) también anunció su adhesión tras los recientes ataques registrados, donde dos transportistas resultaron gravemente heridos. “Nos unimos a la paralización”, expresaron.

    Entre las empresas confirmadas, destacan también Nueva América y Transporte Unido del Cono Este SJL, que aseguraron detener operaciones durante la jornada.

    Ante este escenario, se recomienda a los usuarios planificar rutas alternativas, considerar servicios formales autorizados y salir con anticipación para evitar complicaciones en sus desplazamientos.

    Mantente atento a nuestras plataformas digitales para actualizaciones en tiempo real sobre el desarrollo del paro y el funcionamiento del transporte público.

    ¡ATENCIÓN! Estas son las empresas de transporte público que acatarán el paro este 4 de noviembre
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

