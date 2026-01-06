Minedu explica que la edad mínima para inicial 2026 es clave: meses de diferencia influyen en la socialización y desarrollo emocional infantil.

Conoce la edad mínima establecida por Minedu para la matrícula en inicial 2026 y organiza tu inscripción. | Composición Wapa

El Ministerio de Educación (Minedu) ha definido la edad mínima para acceder a la educación inicial en el Perú, considerando que incluso pequeños meses de diferencia pueden influir en la socialización y el desarrollo emocional de los niños.

Mientras muchos menores disfrutan de sus vacaciones, los padres esperan conocer el cronograma de matrícula 2026 para asegurar una vacante en la institución deseada. Estas disposiciones buscan garantizar un ingreso adecuado, respetando el crecimiento integral de cada niño durante sus primeros años de formación educativa.

Edad mínima para matrícula en educación inicial: ¿cuál es?

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para ingresar a educación inicial es de 3 años, siempre que se cumpla antes del 31 de marzo del año escolar. Esta medida busca proteger el desarrollo integral de los niños desde las primeras etapas.

Según Minedu, diferencias de pocos meses en la primera infancia pueden influir en el lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico. Además, los menores que ingresan antes pueden enfrentar dificultades en matemáticas y comprensión lectora, inseguridad y poca participación en clase, lo que afecta su desempeño académico y aumenta la brecha de edad entre compañeros hasta 16 meses, un factor crítico en esta etapa vulnerable.

Calendario oficial de matrícula escolar 2026

Tras iniciar el año, los padres esperan el proceso de matrícula, que puede ser presencial o virtual. Para el registro digital, Minedu indicó que está disponible en 2 711 colegios públicos de Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias, y las solicitudes se podrán presentar desde el 19 de enero de 2026 en la plataforma ‘Matrícula Digital’. (LINK OFICIAL)

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, precisó que quienes deseen que sus hijos continúen en la misma institución deben comunicarlo al director. Las familias que busquen una nueva vacante deberán solicitarla en el colegio elegido, garantizando matrícula gratuita. Cronograma oficial 2026: