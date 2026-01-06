Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Minedu anuncia la edad mínima para que los menores puedan iniciar su matrícula en inicial este 2026

Minedu explica que la edad mínima para inicial 2026 es clave: meses de diferencia influyen en la socialización y desarrollo emocional infantil.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Minedu anuncia la edad mínima para que los menores puedan iniciar su matrícula en inicial este 2026
    Conoce la edad mínima establecida por Minedu para la matrícula en inicial 2026 y organiza tu inscripción. | Composición Wapa
    Minedu anuncia la edad mínima para que los menores puedan iniciar su matrícula en inicial este 2026

    El Ministerio de Educación (Minedu) ha definido la edad mínima para acceder a la educación inicial en el Perú, considerando que incluso pequeños meses de diferencia pueden influir en la socialización y el desarrollo emocional de los niños.

    Mientras muchos menores disfrutan de sus vacaciones, los padres esperan conocer el cronograma de matrícula 2026 para asegurar una vacante en la institución deseada. Estas disposiciones buscan garantizar un ingreso adecuado, respetando el crecimiento integral de cada niño durante sus primeros años de formación educativa.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ES OFICIAL | Minedu anuncia contratación de 9 mil auxiliares y profesionales para el año escolar 2026

    Edad mínima para matrícula en educación inicial: ¿cuál es?

    El Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para ingresar a educación inicial es de 3 años, siempre que se cumpla antes del 31 de marzo del año escolar. Esta medida busca proteger el desarrollo integral de los niños desde las primeras etapas.

    Según Minedu, diferencias de pocos meses en la primera infancia pueden influir en el lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico. Además, los menores que ingresan antes pueden enfrentar dificultades en matemáticas y comprensión lectora, inseguridad y poca participación en clase, lo que afecta su desempeño académico y aumenta la brecha de edad entre compañeros hasta 16 meses, un factor crítico en esta etapa vulnerable.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    Calendario oficial de matrícula escolar 2026

    Tras iniciar el año, los padres esperan el proceso de matrícula, que puede ser presencial o virtual. Para el registro digital, Minedu indicó que está disponible en 2 711 colegios públicos de Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias, y las solicitudes se podrán presentar desde el 19 de enero de 2026 en la plataforma ‘Matrícula Digital’. (LINK OFICIAL)

    El ministro de Educación, Jorge Figueroa, precisó que quienes deseen que sus hijos continúen en la misma institución deben comunicarlo al director. Las familias que busquen una nueva vacante deberán solicitarla en el colegio elegido, garantizando matrícula gratuita. Cronograma oficial 2026:

    • 2-11 ene: presentación de solicitudes
    • 12-18 ene: revisión
    • 19-30 ene: asignación de vacantes
    • 31 ene-4 feb: registro en SIAGIE
    SOBRE EL AUTOR:
    Minedu anuncia la edad mínima para que los menores puedan iniciar su matrícula en inicial este 2026
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    ES OFICIAL | Corte de agua este 5, 6 y 7 de enero: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

    Academia IPD abre Preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Lo más vistos en Ocio

    Escenario extremo para Nicolás Maduro: Pena capital en EE. UU. si prospera acusación por narcotráfico

    Chamanes peruanos predicen la caída de Maduro, problemas de salud de Trump y quién podría ganar las elecciones en Perú 2026

    Sube el pasaje de alimentadores del Metropolitano: estas son las tres rutas que costarán S/ 3.50 desde el lunes 5 de enero

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Temblor en Perú hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: Conoce dónde fue el epicentro

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;