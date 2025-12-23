¡ES OFICIAL! Minedu publica cronograma de matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios estatalesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el cronograma oficial de Matrícula 2026 para las instituciones educativas públicas del país. El proceso se realizará de manera presencial o digital, según la institución y la región.
Además, los estudiantes promovidos al siguiente grado podrán continuar en la misma escuela mediante la continuidad regular, sin necesidad de presentar una solicitud formal de matrícula. Esta medida busca facilitar la inscripción y garantizar que todos los alumnos accedan a la educación de forma gratuita y ordenada.
LEER MÁS: ¿Cerrado o abierto? Los horarios de malls y supermercados que debes saber antes del 24 y 25
Minedu anuncia calendario oficial de matrícula 2026 en colegios públicos
El Ministerio de Educación informó que los padres o apoderados que quieran que sus hijos continúen en la misma institución solo deben notificarlo al director del colegio, usando los canales habilitados, con el fin de agilizar el proceso y garantizar la permanencia de los estudiantes en la educación pública.
Además, precisaron que la matrícula presencial permite presentar solicitudes directamente en los colegios, excepto en aquellos que funcionan exclusivamente bajo la modalidad digital. A continuación, se presenta el cronograma oficial de matrícula 2026.
- Del 2 al 11 de enero: presentación de solicitudes
- Del 12 al 18 de enero: revisión de las solicitudes
- Del 19 al 30 de enero: asignación de vacantes
- Del 31 de enero al 4 de febrero: registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).
Matrícula digital en colegios públicos será en seis regiones
El Minedu anunció que la matrícula digital se implementará en seis regiones del país, permitiendo a las familias presentar solicitudes de manera virtual desde el 19 de enero de 2026, mediante una plataforma en línea.
Esta modalidad abarca 2.711 colegios públicos en 20 UGEL de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias, cuya lista se encuentra en la plataforma oficial del ministerio. El ministro Jorge Figueroa recordó: “La matrícula en las instituciones educativas públicas es completamente gratuita, por lo que no se debe realizar ni exigir ningún pago por este proceso”.