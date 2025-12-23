La matrícula escolar 2026 será gratuita. Minedu confirma inscripción digital en seis regiones y prohíbe cualquier cobro a las familias.

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el cronograma oficial de Matrícula 2026 para las instituciones educativas públicas del país. El proceso se realizará de manera presencial o digital, según la institución y la región.

Además, los estudiantes promovidos al siguiente grado podrán continuar en la misma escuela mediante la continuidad regular, sin necesidad de presentar una solicitud formal de matrícula. Esta medida busca facilitar la inscripción y garantizar que todos los alumnos accedan a la educación de forma gratuita y ordenada.

Minedu anuncia calendario oficial de matrícula 2026 en colegios públicos

El Ministerio de Educación informó que los padres o apoderados que quieran que sus hijos continúen en la misma institución solo deben notificarlo al director del colegio, usando los canales habilitados, con el fin de agilizar el proceso y garantizar la permanencia de los estudiantes en la educación pública.

Además, precisaron que la matrícula presencial permite presentar solicitudes directamente en los colegios, excepto en aquellos que funcionan exclusivamente bajo la modalidad digital. A continuación, se presenta el cronograma oficial de matrícula 2026.

Del 2 al 11 de enero: presentación de solicitudes

Del 12 al 18 de enero: revisión de las solicitudes

Del 19 al 30 de enero: asignación de vacantes

Del 31 de enero al 4 de febrero: registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Matrícula digital en colegios públicos será en seis regiones

El Minedu anunció que la matrícula digital se implementará en seis regiones del país, permitiendo a las familias presentar solicitudes de manera virtual desde el 19 de enero de 2026, mediante una plataforma en línea.