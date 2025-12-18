¿Dónde canjear el pavo San Fernando 2025? Horarios y puntos de recojo

Conoce dónde canjear tu vale de pavo San Fernando para Navidad 2025 , precios actualizados, horarios y recomendaciones oficiales.

Conoce todos los locales de recojo de pavo para tu cena.

Con la cuenta regresiva rumbo a la Navidad 2025, miles de familias peruanas ya se preparan para canjear su tradicional vale de pavo San Fernando, uno de los productos más buscados de la temporada. Para evitar filas, confusiones o desplazamientos innecesarios, la empresa habilitó una plataforma digital donde cada cliente puede ubicar el punto de recojo más cercano según su distrito y tipo de producto adquirido.

El canje de pavos, pechugas o cortes especiales se realizará de manera progresiva en distintos puntos del país, por lo que es clave revisar con anticipación la disponibilidad y los horarios de atención antes de acudir.

¿Dónde canjear tu vale de pavo San Fernando en Navidad 2025?

San Fernando ha dispuesto un buscador oficial para facilitar el proceso. Los usuarios solo deben ingresar a sanfernando.pe/puntosdecanje/, seleccionar la región donde se encuentran y elegir el producto comprado, ya sea pavo entero, pechuga o cerdo.

El sistema mostrará automáticamente los locales habilitados, su estado de disponibilidad y el horario de atención correspondiente. Es importante considerar que algunos puntos aún pueden no estar activos, ya que la habilitación se realiza de forma escalonada.

Además, la empresa recordó que muchas paviferias no atenderán los días 24 ni 31 de diciembre, por tratarse de las vísperas de Navidad y Año Nuevo. Por ello, se recomienda acudir con varios días de anticipación para evitar aglomeraciones y contratiempos de última hora.

Recomendaciones clave para usar tu vale de pavo San Fernando

Ante el aumento de la demanda en estas fechas, San Fernando difundió una serie de recomendaciones para garantizar una compra segura y sin inconvenientes:

Adquirir los vales únicamente a través de canales oficiales o distribuidores autorizados, disponibles en: sanfernando.pe/red-autorizada-de-venta-de-vales/

Realizar pagos solo mediante las entidades bancarias oficiales: BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank y BanBif, a nombre de San Fernando S.A. (RUC 20100154308).

Verificar con anticipación el punto de canje asignado y su horario antes de acudir.

¿Cuánto cuesta un vale de pavo San Fernando?

El precio del vale varía según el peso del pavo y el formato del vale (digital o físico). Por ejemplo, un vale digital para pavo de 10 kg tiene un costo aproximado de S/ 149.00, mientras que los vales físicos de 8 kg se encuentran alrededor de S/ 124.00.

En plataformas de comercio electrónico también se ofrecen vales de 7 kg, con precios que oscilan entre S/ 109 y S/ 159, dependiendo del proveedor y las promociones vigentes. Todos estos vales pueden canjearse por pavos enteros congelados en puntos autorizados o mediante la app oficial de San Fernando.