Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

¿Dónde canjear el pavo San Fernando 2025? Horarios y puntos de recojo

Conoce dónde canjear tu vale de pavo San Fernando para Navidad 2025, precios actualizados, horarios y recomendaciones oficiales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Dónde canjear el pavo San Fernando 2025? Horarios y puntos de recojo
    Conoce todos los locales de recojo de pavo para tu cena.
    ¿Dónde canjear el pavo San Fernando 2025? Horarios y puntos de recojo

    Con la cuenta regresiva rumbo a la Navidad 2025, miles de familias peruanas ya se preparan para canjear su tradicional vale de pavo San Fernando, uno de los productos más buscados de la temporada. Para evitar filas, confusiones o desplazamientos innecesarios, la empresa habilitó una plataforma digital donde cada cliente puede ubicar el punto de recojo más cercano según su distrito y tipo de producto adquirido.

    El canje de pavos, pechugas o cortes especiales se realizará de manera progresiva en distintos puntos del país, por lo que es clave revisar con anticipación la disponibilidad y los horarios de atención antes de acudir.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

    ¿Dónde canjear tu vale de pavo San Fernando en Navidad 2025?

    San Fernando ha dispuesto un buscador oficial para facilitar el proceso. Los usuarios solo deben ingresar a sanfernando.pe/puntosdecanje/, seleccionar la región donde se encuentran y elegir el producto comprado, ya sea pavo entero, pechuga o cerdo.

    El sistema mostrará automáticamente los locales habilitados, su estado de disponibilidad y el horario de atención correspondiente. Es importante considerar que algunos puntos aún pueden no estar activos, ya que la habilitación se realiza de forma escalonada.

    Además, la empresa recordó que muchas paviferias no atenderán los días 24 ni 31 de diciembre, por tratarse de las vísperas de Navidad y Año Nuevo. Por ello, se recomienda acudir con varios días de anticipación para evitar aglomeraciones y contratiempos de última hora.

    Recomendaciones clave para usar tu vale de pavo San Fernando

    Ante el aumento de la demanda en estas fechas, San Fernando difundió una serie de recomendaciones para garantizar una compra segura y sin inconvenientes:

    Adquirir los vales únicamente a través de canales oficiales o distribuidores autorizados, disponibles en: sanfernando.pe/red-autorizada-de-venta-de-vales/

    Realizar pagos solo mediante las entidades bancarias oficiales: BCP, BBVA, Scotiabank, Interbank y BanBif, a nombre de San Fernando S.A. (RUC 20100154308).

    Verificar con anticipación el punto de canje asignado y su horario antes de acudir.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Así será el nuevo MEGA CENTRO COMERCIAL de San Juan de Lurigancho de Cencosud: el MÁS GRANDE de la empresa en todo el Perú

    ¿Cuánto cuesta un vale de pavo San Fernando?

    El precio del vale varía según el peso del pavo y el formato del vale (digital o físico). Por ejemplo, un vale digital para pavo de 10 kg tiene un costo aproximado de S/ 149.00, mientras que los vales físicos de 8 kg se encuentran alrededor de S/ 124.00.

    En plataformas de comercio electrónico también se ofrecen vales de 7 kg, con precios que oscilan entre S/ 109 y S/ 159, dependiendo del proveedor y las promociones vigentes. Todos estos vales pueden canjearse por pavos enteros congelados en puntos autorizados o mediante la app oficial de San Fernando.

    La recomendación final es clara: compra y canjea tu vale con anticipación para asegurar tu pavo y disfrutar de una Navidad sin estrés.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Dónde canjear el pavo San Fernando 2025? Horarios y puntos de recojo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

    ES OFICIAL | Aerolínea suspenderá seis rutas internacionales desde Perú por este motivo

    INPE anuncia GRAN CONVOCATORIA LABORAL con sueldos de hasta S/ 7.264 para ESTUDIANTES, EGRESADOS y MÁS

    'El Grinch', película completa en español latino: link de streaming para ver cinta con Jim Carrey

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    WOK Loreto 28 cm TRAMONTINA antiadherente Starflon Max + tapa. INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 86.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;