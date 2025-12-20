¿Tu hijo no tiene su DNI actualizado? Reniec alerta sobre problemas en la matrícula para el Año Escolar 2026

Autoridades alertan que no contar con DNI vigente puede causar retrasos en la matrícula escolar 2026 y recomiendan regularizar el trámite antes de fin de año.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió una alerta dirigida a las familias ante el próximo inicio del proceso de matrícula para el Año Escolar 2026.

La entidad recordó que contar con el DNI vigente de los menores es un requisito indispensable para inscribirlos en colegios públicos y privados, por lo que recomendó renovar documentos vencidos o gestionar duplicados con anticipación y evitar contratiempos.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció que la matrícula escolar iniciará en enero de 2026. En ese marco, la jefa de Reniec, Carmen Velarde, instó a los padres a gestionar primero el DNI de sus hijos para facilitar los trámites y prevenir observaciones, recomendación respaldada por un acuerdo reciente del Acuerdo Nacional que impulsa la identificación temprana infantil.

Pasos clave para renovar el DNI de menores sin contratiempos

Pago del trámite: La renovación del DNI de un menor tiene un costo de 16 soles, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con el código 00647. El pago puede realizarse por Yape, Banco de la Nación o pagalo.pe.

Generación del ticket: Reniec cuenta con una plataforma digital donde los padres o tutores deben generar el ticket antes de efectuar el pago y conservar el comprobante.

Trámite presencial: Tras el pago, el menor debe acudir junto a su padre, madre o tutor a una oficina de Reniec o a un centro MAC para validar su identidad.

Documentos requeridos: Se solicita DNI del declarante, foto reciente tamaño pasaporte y, si se actualiza domicilio, un recibo con máximo seis meses de antigüedad.

Entrega del DNI: El retiro es presencial y puede verificarse previamente en el portal de Reniec.

Qué pasa si se perdió el DNI del menor

Cuando el DNI de un menor se pierde, el duplicado debe gestionarse de manera presencial en oficinas de Reniec o en centros MAC, donde es obligatorio solicitar una cita previa y acudir con uno de los padres o tutores.