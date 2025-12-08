Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

ES OFICIAL | Minedu confirma la FECHA del inicio de clases 2026: este es el cronograma

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el calendario escolar 2026 con la Resolución Ministerial N.° 501-2025, confirmando cuándo comenzarán las clases.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ES OFICIAL | Minedu confirma la FECHA del inicio de clases 2026: este es el cronograma
    Minedu confirma inicio de año escolar para 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina
    ES OFICIAL | Minedu confirma la FECHA del inicio de clases 2026: este es el cronograma

    El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el calendario del año escolar 2026 a través de la Resolución Ministerial N.° 501-2025, confirmando las fechas en que los estudiantes de colegios públicos comenzarán sus clases. Padres de familia, no se pierdan los detalles completos de la nota para organizar desde ya el regreso a clases de sus hijos.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: SENAMHI activa ALERTA ROJA a nivel nacional: estas regiones de Perú enfrentarán un fenómeno climático severo

    ¿Cuándo inicia el nuevo año escolar según Minedu?

    El año escolar 2025 concluirá oficialmente el viernes 19 de diciembre, dando inicio a un periodo de vacaciones de aproximadamente dos meses. Durante este tiempo, los docentes aprovecharán para participar en programas de capacitación y preparación de cara al año académico 2026.

    El inicio del nuevo año escolar está programado para el 16 de marzo, fecha que aplicará para todas las instituciones educativas públicas del país. No obstante, algunas escuelas privadas podrían comenzar sus clases antes, durante la primera semana de marzo, siguiendo su propia planificación interna.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Navidad 2025: conoce dónde comprar juguetes desde S/ 5 en el centro de Lima

    Cómo se organizará el año escolar 2026: bloques de clases según Minedu

    El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el cronograma oficial del año escolar 2026, que estará estructurado en cuatro bloques de clases. Esta organización busca equilibrar los periodos de estudio y descanso, facilitando la planificación de estudiantes y docentes.

    • Primer bloque – 16 de marzo al 15 de mayo (2 semanas): Inicio del año escolar y adaptación a las clases.
    • Segundo bloque – 25 de mayo al 24 de julio (9 semanas): Profundización de aprendizajes y desarrollo de competencias.
    • Tercer bloque – 10 de agosto al 9 de octubre (9 semanas): Continuación del programa académico y preparación para evaluaciones.
    • Cuarto bloque – 19 de octubre al 18 de diciembre (9 semanas): Cierre del año escolar y consolidación de conocimientos.
    wapa.pe

    Esta distribución permitirá un aprendizaje progresivo, combinando períodos de clases intensivas con tiempos de descanso estratégicos a lo largo del año.

    SOBRE EL AUTOR:
    ES OFICIAL | Minedu confirma la FECHA del inicio de clases 2026: este es el cronograma
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ONPE busca egresados y universitarios para trabajar en las elecciones 2026: Estos son los requisitos para postular

    URGENTE | Tercer temblor sacudió Lima en un mismo día: Estos son los DISTRITOS más seguros ante un TERREMOTO

    INPE abre convocatoria laboral diciembre 2025: 30 plazas en Lima y 8 regiones con sueldos de hasta S/ 7.764

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Lo más vistos en Ocio

    El enfoque de Gerardo Vera para reducir barreras de acceso al mercado inmobiliario

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;