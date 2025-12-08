El Ministerio de Educación ( Minedu ) oficializó el calendario escolar 2026 con la Resolución Ministerial N.° 501-2025, confirmando cuándo comenzarán las clases.

Minedu confirma inicio de año escolar para 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

Minedu confirma inicio de año escolar para 2026 | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el calendario del año escolar 2026 a través de la Resolución Ministerial N.° 501-2025, confirmando las fechas en que los estudiantes de colegios públicos comenzarán sus clases. Padres de familia, no se pierdan los detalles completos de la nota para organizar desde ya el regreso a clases de sus hijos.

¿Cuándo inicia el nuevo año escolar según Minedu?

El año escolar 2025 concluirá oficialmente el viernes 19 de diciembre, dando inicio a un periodo de vacaciones de aproximadamente dos meses. Durante este tiempo, los docentes aprovecharán para participar en programas de capacitación y preparación de cara al año académico 2026.

El inicio del nuevo año escolar está programado para el 16 de marzo, fecha que aplicará para todas las instituciones educativas públicas del país. No obstante, algunas escuelas privadas podrían comenzar sus clases antes, durante la primera semana de marzo, siguiendo su propia planificación interna.

Cómo se organizará el año escolar 2026: bloques de clases según Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó el cronograma oficial del año escolar 2026, que estará estructurado en cuatro bloques de clases. Esta organización busca equilibrar los periodos de estudio y descanso, facilitando la planificación de estudiantes y docentes.

Primer bloque – 16 de marzo al 15 de mayo (2 semanas): Inicio del año escolar y adaptación a las clases.

Segundo bloque – 25 de mayo al 24 de julio (9 semanas): Profundización de aprendizajes y desarrollo de competencias.

Tercer bloque – 10 de agosto al 9 de octubre (9 semanas): Continuación del programa académico y preparación para evaluaciones.

Cuarto bloque – 19 de octubre al 18 de diciembre (9 semanas): Cierre del año escolar y consolidación de conocimientos.