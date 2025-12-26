¿Será feriado largo este lunes 29 y martes 30 de diciembre a nivel nacional por Año Nuevo? Esto señala El PeruanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Perú y el mundo se preparan para recibir el Año Nuevo con diversas celebraciones. En nuestro país, el feriado oficial inicia el jueves 1 de enero; sin embargo, surge la duda sobre si el descanso podría adelantarse desde el lunes 29 o martes 30 de diciembre. En esta nota te contamos los detalles que debes conocer sobre el calendario de feriados y posibles días no laborables.
¿Habrá feriado largo este lunes 29 y martes 30? Esto es lo que se sabe
Según el diario El Peruano, los días lunes 29 y martes 30 de diciembre no han sido declarados feriados ni días no laborables. El feriado largo comenzará el jueves 1 de enero, por lo que los demás días transcurrirán con normalidad. Desde El Popular estaremos pendientes de cualquier novedad para actualizar la información oportunamente.
Feriados 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad