Perú y el mundo se preparan para recibir el Año Nuevo con diversas celebraciones. En nuestro país, el feriado oficial inicia el jueves 1 de enero; sin embargo, surge la duda sobre si el descanso podría adelantarse desde el lunes 29 o martes 30 de diciembre. En esta nota te contamos los detalles que debes conocer sobre el calendario de feriados y posibles días no laborables.