Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

¿Será feriado largo este lunes 29 y martes 30 de diciembre a nivel nacional por Año Nuevo? Esto señala El Peruano

Con la llegada del Año Nuevo, crece la expectativa por un posible feriado largo desde el lunes 29 de diciembre. Te contamos qué indica la normativa oficial.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Será feriado largo este lunes 29 y martes 30 de diciembre a nivel nacional por Año Nuevo? Esto señala El Peruano
    ¿Feriado largo el lunes 29 y martes 30 por Año Nuevo? Esto señala El Peruano
    ¿Será feriado largo este lunes 29 y martes 30 de diciembre a nivel nacional por Año Nuevo? Esto señala El Peruano

    Perú y el mundo se preparan para recibir el Año Nuevo con diversas celebraciones. En nuestro país, el feriado oficial inicia el jueves 1 de enero; sin embargo, surge la duda sobre si el descanso podría adelantarse desde el lunes 29 o martes 30 de diciembre. En esta nota te contamos los detalles que debes conocer sobre el calendario de feriados y posibles días no laborables.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡OFERTAS! Tottus remata electrodomésticos desde S/39.90: cómo aprovechar estas ofertas de Año Nuevo

    ¿Habrá feriado largo este lunes 29 y martes 30? Esto es lo que se sabe

    Según el diario El Peruano, los días lunes 29 y martes 30 de diciembre no han sido declarados feriados ni días no laborables. El feriado largo comenzará el jueves 1 de enero, por lo que los demás días transcurrirán con normalidad. Desde El Popular estaremos pendientes de cualquier novedad para actualizar la información oportunamente.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Senamhi lanza ALERTA ROJA por AIRE TÓXICO en Navidad: Estos son los distritos de Lima que serán afectados

    Feriados 2026

    • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
    • Jueves 2 de abril: Jueves Santo
    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
    • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
    • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
    • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
    • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Será feriado largo este lunes 29 y martes 30 de diciembre a nivel nacional por Año Nuevo? Esto señala El Peruano
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"

    La IA lo DECRETÓ: Las 5 carreras universitarias que nadie debería estudiar el 2026 porque no tendrían trabajo

    Corte MASIVO de agua este 26 de diciembre: Sedapal suspenderá el servicio en tres distritos de Lima

    OFERTA DE AÑO NUEVO | Plaza Vea liquida celulares de marca desde S/259: mira cómo entrar en la promoción

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Alerta máxima! Senamhi activa ROJA en Lima y 11 regiones del Perú: lo que podría ocurrir desde este sábado

    ¡ES OFICIAL! Minedu publica cronograma de matrícula 2026: fechas y modalidades en colegios estatales

    Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

    Senamhi lanza ALERTA ROJA por AIRE TÓXICO en Navidad: Estos son los distritos de Lima que serán afectados

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;