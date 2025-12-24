Senamhi lanza ALERTA ROJA por AIRE TÓXICO en Navidad: Estos son los distritos de Lima que serán afectados

Senamhi alertó que las condiciones climáticas del 25 de diciembre propiciarán la concentración de partículas contaminantes, afectando con mayor intensidad a sectores del norte.

En vísperas de la Navidad 2025, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que el 25 de diciembre la calidad del aire en Lima Metropolitana podría llegar a niveles perjudiciales para la salud, sobre todo en el caso de niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares. Esta situación se daría en una fecha caracterizada por festejos nocturnos, intensa actividad urbana y el uso generalizado de pirotécnicos.

De acuerdo con la información difundida por el Senamhi en sus plataformas oficiales, las condiciones atmosféricas previstas para esta Navidad dificultarían la dispersión de contaminantes en la capital. A ello se suma un antecedente cercano: durante las celebraciones de diciembre de 2024, los reportes oficiales mostraron un deterioro importante de la calidad del aire, con picos elevados de material particulado fino PM2.5 en varios distritos de Lima norte y Lima este.

Distritos de Lima que podrían registrar niveles críticos de contaminación

Según el pronóstico numérico de calidad del aire elaborado por el Senamhi, las zonas del norte, este y sur de Lima Metropolitana estarían más expuestas a un aumento de contaminantes, principalmente vinculados a la quema de pirotécnicos durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Aunque el análisis se realiza por áreas y no por límites distritales exactos, la interpretación del mapa permite identificar sectores con mayor nivel de riesgo.

Alerta roja

En las áreas señaladas en color rojo, que corresponden a una condición insalubre del aire, resaltan San Juan de Lurigancho y Comas, distritos con alta concentración poblacional y fuerte actividad nocturna en fechas festivas. En estos puntos, las concentraciones de PM2.5 podrían superar los 55.5 µg/m³, un nivel que eleva considerablemente los riesgos para la salud.

El color naranja, que representa una calidad del aire insalubre para grupos sensibles, abarca amplias zonas de Lima norte, Lima centro y Lima este. En este grupo se incluyen Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, El Agustino, Ate, Santa Anita y San Luis, áreas con elevada congestión vehicular, intensa actividad comercial y presencia de ejes industriales.

Por otro lado, los sectores identificados con color amarillo, asociados a una calidad del aire moderada, cubren gran parte de la ciudad. Allí se encuentran distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, San Borja, Surquillo y La Molina, así como zonas de Lima sur como Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Finalmente, las áreas marcadas en color verde, que indican buena calidad del aire, se concentran principalmente en zonas costeras y menos urbanizadas, entre ellas Ancón, Santa Rosa, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y sectores periféricos de Lurín.

Condiciones atmosféricas y el antecedente que refuerza la advertencia

El Senamhi señaló que para la Navidad de 2025 se esperan condiciones atmosféricas poco favorables para la dispersión de contaminantes. La reducción de la velocidad del viento y una mayor estabilidad del aire limitarían su renovación en Lima Metropolitana. En este contexto, si el uso de pirotécnicos se mantiene en niveles similares a los del año previo, la concentración de partículas nocivas podría incrementarse de manera significativa.

El antecedente reciente refuerza esta preocupación. Durante la Navidad de 2024, los fuegos artificiales generaron un marcado deterioro de la calidad del aire, especialmente en Lima norte y Lima este. Según los registros oficiales, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se produjo un aumento considerable del material particulado fino PM2.5, uno de los contaminantes más peligrosos por su capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio.

Especialistas de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico precisaron que, al comparar los datos con el mismo periodo de 2023, la estación de monitoreo de Puente Piedra mostró un incremento del 23 %, alcanzando 99.0 µg/m³. En San Juan de Lurigancho, los registros evidenciaron un aumento del 18 %, con un valor de 80.7 µg/m³. Esta información proviene de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) del Senamhi, que evaluó estaciones ubicadas en Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte.