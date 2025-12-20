Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Calendario 2026 Perú: conoce los feriados, días no laborables y fines de semana largos que trae el nuevo año

Feriados confirmados por el Gobierno para el 2026. Descubre las fechas oficiales y fines de semana largos para descansar o planificar viajes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Calendario 2026 Perú: conoce los feriados, días no laborables y fines de semana largos que trae el nuevo año
    Calendario oficial Perú 2026: revisa feriados, días no laborables y fines de semana largos del nuevo año. | Composición Wapa
    Calendario 2026 Perú: conoce los feriados, días no laborables y fines de semana largos que trae el nuevo año

    Con el 2026 a la vuelta de la esquina, muchos buscan planear sus descansos y viajes. Para facilitarlo, presentamos un detalle completo de los feriados y días festivos del nuevo año, permitiendo organizar el tiempo libre con anticipación.

    El calendario incluirá 16 feriados nacionales ya confirmados, y varios coincidirán con fines de semana, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de escapadas prolongadas. Con esta guía, podrás aprovechar al máximo cada momento de descanso que el 2026 traerá.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¿Apellido materno primero en el DNI? Estos son los casos permitidos en Perú, de acuerdo a la ley

    Feriados confirmados 2026 en el Perú

    El Gobierno peruano confirmó 16 feriados oficiales que aplican a sectores público, privado y educativo, suspendiendo clases y jornadas laborales.

    Al ser días de descanso remunerados, la población puede planificar actividades personales o familiares, organizar su tiempo y aprovechar pausas a lo largo del año, convirtiendo estas fechas en oportunidades ideales para descansar o realizar viajes y otras actividades.

    • Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
    • Jueves 2 de abril: Jueves Santo.
    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
    • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
    • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
    • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
    • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
    • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¿Apellido materno primero en el DNI? Estos son los casos permitidos en Perú, de acuerdo a la ley

    Feriados vs días no laborables: conoce la diferencia

    Aunque muchas personas piensan que son lo mismo, en realidad son conceptos distintos. El feriado es un descanso obligatorio por ley, válido tanto para el sector público como privado, con derecho a pago o compensación. Por otro lado, el día no laborable suele aplicarse principalmente a entidades públicas y se declara de forma excepcional por el Ejecutivo.

    En el ámbito privado, otorgar días no laborables depende de cada empresa. Si deciden concederlos, deben definir cómo se compensarán las horas no trabajadas, ya sea con horas extra, trabajo en sábado o ajustes en vacaciones. Para el 2026, el Gobierno aún no ha publicado el listado oficial, pero se espera que lo haga a inicios de año, como es habitual.

    SOBRE EL AUTOR:
    Calendario 2026 Perú: conoce los feriados, días no laborables y fines de semana largos que trae el nuevo año
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

    INPE anuncia GRAN CONVOCATORIA LABORAL con sueldos de hasta S/ 7.264 para ESTUDIANTES, EGRESADOS y MÁS

    Calendario 2026 Perú: conoce los feriados, días no laborables y fines de semana largos que trae el nuevo año

    ¡Alerta máxima! Senamhi activa ROJA en Lima y 11 regiones del Perú: lo que podría ocurrir desde este sábado

    ES OFICIAL | Aerolínea suspenderá seis rutas internacionales desde Perú por este motivo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;