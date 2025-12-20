Feriados confirmados por el Gobierno para el 2026. Descubre las fechas oficiales y fines de semana largos para descansar o planificar viajes.

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, muchos buscan planear sus descansos y viajes. Para facilitarlo, presentamos un detalle completo de los feriados y días festivos del nuevo año, permitiendo organizar el tiempo libre con anticipación.

El calendario incluirá 16 feriados nacionales ya confirmados, y varios coincidirán con fines de semana, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de escapadas prolongadas. Con esta guía, podrás aprovechar al máximo cada momento de descanso que el 2026 traerá.

Feriados confirmados 2026 en el Perú

El Gobierno peruano confirmó 16 feriados oficiales que aplican a sectores público, privado y educativo, suspendiendo clases y jornadas laborales.

Al ser días de descanso remunerados, la población puede planificar actividades personales o familiares, organizar su tiempo y aprovechar pausas a lo largo del año, convirtiendo estas fechas en oportunidades ideales para descansar o realizar viajes y otras actividades.

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo .

. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera .

. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados vs días no laborables: conoce la diferencia

Aunque muchas personas piensan que son lo mismo, en realidad son conceptos distintos. El feriado es un descanso obligatorio por ley, válido tanto para el sector público como privado, con derecho a pago o compensación. Por otro lado, el día no laborable suele aplicarse principalmente a entidades públicas y se declara de forma excepcional por el Ejecutivo.