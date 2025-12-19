Wapa.pe
¡CONFIRMADO! Este 29 de diciembre será feriado SOLO en ESTA REGIÓN del Perú: conoce los beneficiarios

¡CONFIRMADO! Este 29 de diciembre será feriado SOLO en ESTA REGIÓN del Perú: conoce los beneficiarios

Este 29 de diciembre será feriado solo en una región del norte del Perú, según la Ley N.º 4185. Descubre quiénes podrán disfrutarlo.

    ¡CONFIRMADO! Este 29 de diciembre será feriado SOLO en ESTA REGIÓN del Perú: conoce los beneficiarios
    Este 29 de diciembre será feriado en esta región del Perú. | Composición Wapa
    ¡CONFIRMADO! Este 29 de diciembre será feriado SOLO en ESTA REGIÓN del Perú: conoce los beneficiarios

    ¡Más Feriado! Muchos peruanos ya planean cómo aprovechar los últimos días libres del año para descansar y disfrutar con familia o amigos. Una de las dudas más comunes es si el lunes 29 de diciembre será feriado. En esta nota te contamos en qué región se aplicará, qué se conmemora y quiénes podrán gozar de este día libre antes de que termine el 2025.

    ALERTA MÁXIMA | Ordenan suspender los Labubus "asesinos" por ser un peligro mortal para los pequeños

    Feriado del 29 de diciembre: esto es lo que establece la Ley N.° 4185

    Diciembre llegó y con él la tan esperada Navidad, que se celebra el 25; pero pocos saben que existe otra oportunidad para un descanso adicional este año. Según la Ley N.º 4185, el lunes 29 de diciembre será feriado, aunque solo aplicará en una región específica del país. Esto permitirá a los habitantes de La Libertad disfrutar de un merecido respiro, alejarse de la rutina laboral y aprovechar un último feriado largo antes de que termine el 2025.

    ¿Dónde comprar PIROTECNIA LEGAL en Perú? Estas son las únicas ferias autorizadas por Sucamec

    ¿Por qué es feriado el 29 de diciembre?

    Esta iniciativa permite al departamento norteño celebrar sus 205 años de independencia. Asimismo, la ley resalta que el 29 de diciembre de 1820, José Bernardo de Tagle declaró la independencia de Trujillo en un acto en la plaza de Armas, un evento que comprendía también las actuales regiones de Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Piura, San Martín y Lambayeque.

    "Declárense días feriados para el departamento La Libertad los días, 29, 30 y 31 de diciembre próximo entrante en que celebra el primer centenario de la proclamación de la independencia nacional, que tuvo lugar en la ciudad de Trujillo el 29 del citado mes de 1920", se lee en el documento oficial.

    ¿Quiénes son los beneficiarios del feriado del 29 de diciembre?

    Para conmemorar esta fecha, que aplica únicamente para quienes residen en La Libertad, se organizarán diversas actividades, por lo que tanto entidades públicas como privadas suspenderán sus labores, aunque en el sector privado podrían acordarse compensaciones. Es importante señalar que el resto de regiones del país deberá continuar con sus actividades habituales, ya que este feriado fue establecido específicamente por la Ley N.º 4185 para La Libertad.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡CONFIRMADO! Este 29 de diciembre será feriado SOLO en ESTA REGIÓN del Perú: conoce los beneficiarios
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

