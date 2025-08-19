Las autoridades alertan en EE. UU. sobre los Labubus "asesinos", un juguete infantil y de colección con graves riesgos para la seguridad.

En Estados Unidos, las autoridades de consumo emitieron una alerta sobre un juguete muy popular entre niños y coleccionistas. Aunque aparenta ser inofensivo, se descubrió que puede representar un serio riesgo para la vida, según la investigación oficial. La advertencia apunta a falsificaciones del famoso muñeco Labubu, que circulan en el mercado sin cumplir las normas de seguridad infantil, lo que los convierte en un peligro potencial para los más pequeños.

¿Por qué retiraron los Labubu falsos por peligro de vida?

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) ordenó retirar de inmediato las imitaciones del muñeco Labubu, debido a que representan un peligro mortal. De acuerdo con el informe oficial, estos artículos podrían causar asfixia al ser lo suficientemente pequeños para quedar atrapados en la boca de un menor.

Asimismo, la entidad advirtió que las copias tienden a quebrarse con facilidad, liberando piezas diminutas que incrementan las probabilidades de atragantamiento. La CPSC ya interceptó miles de unidades provenientes de China, recalcando que se trata de productos ilegales que no cumplen con la normativa federal de seguridad.

Cómo reconocer un Labubu auténtico y prevenir riesgos infantiles

Con el fin de proteger a los niños y reducir los accidentes, la CPSC recomendó a los consumidores verificar con cuidado los muñecos Labubu antes de adquirirlos. Las versiones auténticas de Pop Mart cuentan con elementos de seguridad que no se encuentran en las imitaciones.

Claves para distinguir un Labubu auténtico

Holograma oficial de Pop Mart en la caja.

Código QR que redirige al portal oficial.

Sello ultravioleta en una de las patas en las ediciones más recientes.