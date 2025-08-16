Wapa.pe
PELIGRO MORTAL | Este condimento que usas a diario provoca millones de muertes al año

¿Cuáles son los conflictos asociados al consumo? Descubre las problemáticas que surgen con este ingrediente de cocina y su uso en la práctica diaria

    PELIGRO MORTAL | Este condimento que usas a diario provoca millones de muertes al año
    Condimento mortal
    PELIGRO MORTAL | Este condimento que usas a diario provoca millones de muertes al año

    El consumo excesivo de sal, un condimento presente en casi todas las cocinas del mundo, preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este ingrediente, usado para realzar el sabor y conservar alimentos, se vincula con enfermedades graves como hipertensión, problemas cardíacos y renales, afectando a millones de personas cada año y convirtiéndose en un riesgo silencioso para la salud global.

    ¿Qué problemas surgen a raíz de su consumo?

    El uso excesivo de este condimento se relaciona con los siguientes problemas de salud:

    • Aumento de la presión arterial (hipertensión)
    • Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares
    • Cáncer gástrico
    • Obesidad
    • Osteoporosis
    • Síndrome de Ménière (trastorno del oído interno)
    • Enfermedades renales
    • Incremento en el riesgo de muertes prematuras

    ¿Cuál es el poderoso ingrediente que puede afectar tu salud? La sal es el condimento implicado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que alrededor de 1,89 millones de muertes al año están relacionadas con el consumo excesivo de sodio, su principal componente.

    Consumo diario recomendado de sodio para niños y adultos

    La OMS recomienda que los adultos no excedan los 2.000 mg de sodio diarios, lo que equivale a menos de cinco gramos de sal, aproximadamente una cucharadita. En el caso de los niños entre 3 y 15 años, la cantidad sugerida es menor, ajustándose a sus requerimientos nutricionales. Es crucial considerar que los productos procesados ya contienen una cantidad considerable de sal, por lo que se debe controlar la sal añadida al preparar los alimentos.

    ¿Tóxico o beneficioso?

    Recientemente, la discusión sobre sus posibles ventajas ha ganado atención, sobre todo tras un estudio publicado en el European Heart Journal en octubre de 2020. El análisis señaló que consumir entre 10 y 12,5 gramos de sal al día podría estar vinculado a una mayor esperanza de vida.

    Este resultado sorprendió incluso a Franz Messerli, cardiólogo reconocido y autor del estudio, quien hasta entonces había promovido firmemente la reducción de sodio en la dieta.

    Impacto del consumo de sal en poblaciones vulnerables: El exceso de sal afecta principalmente a personas mayores y a quienes tienen enfermedades preexistentes. Reducir su consumo podría mejorar la salud pública y disminuir los gastos en atención médica.

    SOBRE EL AUTOR:
    PELIGRO MORTAL | Este condimento que usas a diario provoca millones de muertes al año
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    PELIGRO MORTAL | Este condimento que usas a diario provoca millones de muertes al año

