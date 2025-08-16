¿Cuáles son los conflictos asociados al consumo? Descubre las problemáticas que surgen con este ingrediente de cocina y su uso en la práctica diaria

El consumo excesivo de sal, un condimento presente en casi todas las cocinas del mundo, preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este ingrediente, usado para realzar el sabor y conservar alimentos, se vincula con enfermedades graves como hipertensión, problemas cardíacos y renales, afectando a millones de personas cada año y convirtiéndose en un riesgo silencioso para la salud global.

¿Qué problemas surgen a raíz de su consumo?

El uso excesivo de este condimento se relaciona con los siguientes problemas de salud:

Aumento de la presión arterial (hipertensión)

Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares

Cáncer gástrico

Obesidad

Osteoporosis

Síndrome de Ménière (trastorno del oído interno)

Enfermedades renales

Incremento en el riesgo de muertes prematuras

¿Cuál es el poderoso ingrediente que puede afectar tu salud? La sal es el condimento implicado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que alrededor de 1,89 millones de muertes al año están relacionadas con el consumo excesivo de sodio, su principal componente.

Consumo diario recomendado de sodio para niños y adultos

La OMS recomienda que los adultos no excedan los 2.000 mg de sodio diarios, lo que equivale a menos de cinco gramos de sal, aproximadamente una cucharadita. En el caso de los niños entre 3 y 15 años, la cantidad sugerida es menor, ajustándose a sus requerimientos nutricionales. Es crucial considerar que los productos procesados ya contienen una cantidad considerable de sal, por lo que se debe controlar la sal añadida al preparar los alimentos.

¿Tóxico o beneficioso?

Recientemente, la discusión sobre sus posibles ventajas ha ganado atención, sobre todo tras un estudio publicado en el European Heart Journal en octubre de 2020. El análisis señaló que consumir entre 10 y 12,5 gramos de sal al día podría estar vinculado a una mayor esperanza de vida.

Este resultado sorprendió incluso a Franz Messerli, cardiólogo reconocido y autor del estudio, quien hasta entonces había promovido firmemente la reducción de sodio en la dieta.