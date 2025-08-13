La FDA ha catalogado este retiro como de riesgo Clase II , señalando que “los efectos adversos son temporales y reversibles”. A continuación, los detalles.

Miles de consumidores en Estados Unidos, México y Ecuador se mantienen en alerta tras el retiro voluntario de un lote específico de una infusión muy conocida.

La decisión responde a un error detectado en uno de sus ingredientes, lo que llevó a la FDA a calificar el caso como un riesgo moderado para la salud. Aunque los efectos posibles son temporales y reversibles, las autoridades aconsejan suspender su consumo de inmediato.

¿Qué hacer si tienes la infusión en casa?

La advertencia se dirige al lote D925507J02, con fecha de vencimiento 11 de abril de 2027. Herbalife y las autoridades piden a quienes posean esta presentación que eviten consumirla de inmediato para prevenir problemas de salud. También se sugiere contactar al fabricante para resolver inquietudes o coordinar la devolución.

La FDA y otras instituciones mantienen una vigilancia estricta para garantizar el cumplimiento de la medida. El objetivo de la advertencia es salvaguardar la salud pública y evitar riesgos derivados del uso del producto contaminado.

¿Qué riesgos implica este lote de Herbalife y cómo actuó la empresa?

La FDA clasificó el retiro como riesgo Clase II, explicando que, aunque el ingrediente incorrecto podría generar efectos adversos, estos suelen ser temporales y reversibles, sin peligro de daños graves o letales. Herbalife decidió de forma voluntaria retirar el lote afectado para proteger a sus consumidores y prevenir posibles complicaciones.