Romina responde contundente tras denuncia de Angie: “No entraré en dimes y diretes, esto se verá por lo legal”

PELIGRO EN TU COCINA | Retiran del mercado famosa MARCA DE INFUSIÓN tras alerta sanitaria por INGREDIENTE LETAL

La FDA ha catalogado este retiro como de riesgo Clase II, señalando que “los efectos adversos son temporales y reversibles”. A continuación, los detalles.

    Miles de consumidores en Estados Unidos, México y Ecuador se mantienen en alerta tras el retiro voluntario de un lote específico de una infusión muy conocida.

    La decisión responde a un error detectado en uno de sus ingredientes, lo que llevó a la FDA a calificar el caso como un riesgo moderado para la salud. Aunque los efectos posibles son temporales y reversibles, las autoridades aconsejan suspender su consumo de inmediato.

    wapa.pe

    ¿Qué hacer si tienes la infusión en casa?

    La advertencia se dirige al lote D925507J02, con fecha de vencimiento 11 de abril de 2027. Herbalife y las autoridades piden a quienes posean esta presentación que eviten consumirla de inmediato para prevenir problemas de salud. También se sugiere contactar al fabricante para resolver inquietudes o coordinar la devolución.

    La FDA y otras instituciones mantienen una vigilancia estricta para garantizar el cumplimiento de la medida. El objetivo de la advertencia es salvaguardar la salud pública y evitar riesgos derivados del uso del producto contaminado.

    ¿Qué riesgos implica este lote de Herbalife y cómo actuó la empresa?

    La FDA clasificó el retiro como riesgo Clase II, explicando que, aunque el ingrediente incorrecto podría generar efectos adversos, estos suelen ser temporales y reversibles, sin peligro de daños graves o letales. Herbalife decidió de forma voluntaria retirar el lote afectado para proteger a sus consumidores y prevenir posibles complicaciones.

    Este caso evidencia la relevancia del control en la cadena de producción y la responsabilidad compartida entre fabricantes y consumidores para garantizar la calidad de los productos. La respuesta rápida de la empresa y la alerta emitida buscan reducir cualquier impacto y preservar la confianza del público en este tipo de artículos.

    
    

