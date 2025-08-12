El mate, símbolo emblemático de la cultura argentina, forma parte esencial de la rutina diaria de millones. Más allá de su valor social, un reciente estudio científico ha confirmado que esta infusión ofrece beneficios significativos para la salud. Según la investigación, consumir mate regularmente puede ayudar a prevenir enfermedades de alta complejidad, reafirmando su importancia no solo como tradición, sino también como aliado para el bienestar.

La enfermedad que previene el consumo de mate

El mate es una bebida muy común en distintos contextos y, aunque para muchos es el compañero perfecto durante el trabajo, el estudio o el ocio, esta infusión típica del país ofrece múltiples beneficios para la salud. Un estudio realizado por el científico Lucas Brun, del CONICET y el Instituto Nacional de la Yerba Mate, concluyó que los compuestos presentes en el mate contribuyen a fortalecer los huesos y ayudan a prevenir la osteoporosis, una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa ósea.

Durante su presentación, el especialista comentó que junto a su equipo notaron que las mujeres que consumían al menos un litro de yerba mate diariamente durante cinco años tenían un 9.7% más de densidad mineral ósea en la columna lumbar y un 6.2% más en el cuello femoral en comparación con quienes no lo hacían. Este estudio parte de la base del pico de masa ósea que ocurre entre los 30 y 35 años, seguido por una disminución progresiva. Por ello, muchos adultos necesitan alimentos ricos en calcio y vitamina D o medicamentos para fortalecer sus huesos.

¿Cómo ayuda el mate a combatir la osteoporosis?

Debido a sus beneficios para la salud ósea, un científico explicó el impacto del mate en el cuerpo: "Nuestros hallazgos sugieren que la yerba mate podría tener un efecto protector contra la osteoporosis y las fracturas por fragilidad", comentó en referencia a una investigación realizada entre 2015 y 2017.

Además, destacó que "además de corroborar estudios previos que relacionan el consumo de yerba mate con una mayor densidad mineral ósea, demostramos por primera vez que tanto las partes corticales como las trabeculares de los huesos se ven beneficiadas", resultado que fue reconocido por la American Society for Bone and Mineral Research.

Ventajas de consumir mate: La yerba mate ofrece varios beneficios para el organismo, entre ellos: