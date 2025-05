El estudio, publicado en la revista científica PLOS One, introduce un factor que la mayoría de modelos demográficos pasaba por alto: la aleatoriedad demográfica. ¿Qué significa esto? Básicamente, que no todas las personas tienen hijos, y quienes sí lo hacen, no siempre tienen el mismo número. Esa variabilidad natural, sumada a factores como la mortalidad prematura o la falta de parejas disponibles, podría acelerar la disminución poblacional a niveles alarmantes.