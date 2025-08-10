La alerta incluye productos distribuidos en 13 estados y Washington D.C. por posible presencia de pecanas no declaradas, un alérgeno alimentario.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) emitió una advertencia de riesgo Clase I, el nivel más alto en su clasificación, tras el retiro voluntario de varias presentaciones de trufas de chocolate distribuidas en al menos 13 estados.

Riesgo por pecanas no declaradas podría causar reacciones graves

El 25 de junio, la empresa Kilwins Quality Confections, LLC., con sede en Michigan, anunció el retiro por la posible presencia de nueces pacanas no declaradas en el etiquetado. La FDA oficializó la alerta el 17 de julio, calificando el riesgo como “una situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o exposición a un producto violatorio cause consecuencias adversas graves para la salud o incluso la muerte”.

La FDA indicó que quienes sean alérgicos a las pecanas o tengan alta sensibilidad “corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”. Este fruto seco figura entre los nueve principales alérgenos alimentarios, y su ingesta puede provocar desde urticaria o hinchazón hasta anafilaxia, una condición que compromete la respiración y puede ser letal si no se atiende de inmediato.

Productos afectados y áreas de distribución:

Family Assortment 42oz - UPC: 0 004567 4

Family Assortment 28oz - UPC: 0 004566 7

Family Assortment 14oz - UPC: 0 004565 0

Family Assortment 9oz - UPC: 0 004564 3

Truffle Assortment 9.5oz - UPC: 0 004574 0

Truffle Assortment 8oz - UPC: 0 043109 5

Truffle Assortment 4.75oz - UPC: 0 044121 8

Mocha Truffles 4.75oz - UPC: 0 043110 5

Estos productos se vendieron en Carolina del Norte, Florida, Maryland, Delaware, Michigan, New Hampshire, Illinois, Virginia, Ohio, Georgia, Alabama, Texas, Luisiana y el Distrito de Columbia. No se han reportado casos de enfermedad. El retiro se decidió al detectarse empaques con pecanas sin declarar, incumpliendo la normativa y representando un alto riesgo para alérgicos.