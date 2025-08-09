ALERTA | Se revela lista negra de alimentos que suman años y perjudican la longevidad, según Harvard

Una dieta balanceada y ejercicio regular son clave para evitar alimentos que suman años y proteger tu salud y longevidad, según Harvard .

La Universidad de Harvard llevó a cabo un estudio que reveló un listado de alimentos que, además de perjudicar la salud, acortan la vida y aceleran el proceso natural de envejecimiento.

Mantener una alimentación equilibrada es uno de los factores más decisivos para prolongar la longevidad y conservar un buen estado físico y mental. Por ello, los expertos aconsejan evitar los excesos para lograr un bienestar duradero.

Aunque aún no se ha descubierto la fórmula para la eterna juventud, la investigación ha identificado hábitos que favorecen una mejor calidad de vida en la vejez. Según los estudios, una dieta rica en frutas y verduras se relaciona con mejores indicadores de salud y longevidad. Harvard destaca ciertos alimentos que deberían formar parte esencial de la dieta diaria, ya que potencian las probabilidades de envejecer saludablemente y mantener un organismo fuerte y vital.

Los alimentos fundamentales para conservar la juventud, según Harvard, son:

Frutas.

Verduras.

Granos integrales.

Legumbres.

Frutos secos.

Grasas insaturadas.

Lácteos bajos en grasa, en cantidades moderadas.

“Una dieta saludable proporciona a las células fuentes vitales de energía y las mantiene estables y funcionando correctamente. Los alimentos saludables fortalecen las células inmunitarias, que defienden contra infecciones y otras amenazas para la salud, protegen a otras células del daño y ayudan al cuerpo a reparar o reemplazar las células dañadas”, explican los investigadores de Harvard.

Por el contrario, recomiendan eliminar de la alimentación aquellos alimentos que no solo disminuyen los años de vida, sino que también aceleran el envejecimiento.

Estos son los alimentos que acortan la vida:

Bebidas azucaradas: los refrescos y jugos industriales con azúcar son altamente nocivos, vinculados a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón.

Carnes rojas: su consumo excesivo puede elevar el riesgo de enfermedades crónicas y ciertos tipos de cáncer.

Grasas trans: presentes en frituras, productos ultraprocesados y pastelería industrial, incrementan la inflamación y el daño celular.

Sodio: el exceso de sal está relacionado con enfermedades cerebrovasculares, cardíacas y presión alta, por lo que debe ser consumido con moderación.

Carnes procesadas: embutidos, salchichas y otros productos industrializados contienen conservantes que aumentan la probabilidad de obesidad, diabetes y ciertos cánceres.

“Una alimentación rica en azúcar, grasas no saludables y ultraprocesados puede hacer que las células sean más vulnerables a daños y funcionen de manera deficiente, lo que aumenta el riesgo de infecciones, cáncer, inflamación y enfermedades crónicas”, agregan.