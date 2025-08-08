Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

¿Inicio de Alzheimer? Esta es la primera señal silenciosa que muchos ignoran por completo

Esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a millones, suele iniciar con un olvido muy específico. Conocer este patrón puede marcar la diferencia a tiempo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Inicio de Alzheimer? Esta es la primera señal silenciosa que muchos ignoran por completo
    Alzheimer | Composición Wapa
    ¿Inicio de Alzheimer? Esta es la primera señal silenciosa que muchos ignoran por completo

    El Alzheimer es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que impacta a millones en todo el planeta, incluida Argentina. Lo que pocos conocen es que sus primeros indicios pueden aparecer hasta dos décadas antes de que se confirme el diagnóstico.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡URGENTE! Este signo precoz de ACV aparece hasta 30 días antes y casi nadie sabe reconocerlo a tiempo

    ¿Qué es lo primero que se olvida en el Alzheimer?

    De acuerdo con expertos en neurología, los recuerdos más recientes son los primeros en desvanecerse. Esto sucede porque el Alzheimer daña primero el hipocampo, la zona cerebral encargada de generar nuevas memorias.

    Entre los primeros indicios de pérdida de memoria se encuentran:

    • Conversaciones recientes: la persona puede no recordar algo que habló hace pocas horas o el día anterior.
    • Nombres de personas nuevas: se dificulta recordar cómo se llama alguien recién conocido.
    • Ubicación de objetos: se pierde con frecuencia la noción de dónde se dejaron objetos como llaves, celular o anteojos.
    • Citas y actividades: empiezan a olvidarse fechas importantes o compromisos agendados.

    La regla de Ribot: por qué los recuerdos antiguos permanecen

    El neurólogo francés Théodule Ribot identificó que en enfermedades como el Alzheimer, la pérdida de memoria no ocurre al azar, sino que sigue un patrón determinado.

    Los recuerdos antiguos y consolidados en la memoria tienden a mantenerse más tiempo, mientras que las experiencias recientes desaparecen primero. Por eso, una persona en etapas tempranas puede recordar con claridad eventos de su niñez, pero olvidar lo que hizo por la mañana.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¿Quieres evitar la demencia? Este alimento diario podría ser tu mejor defensa mental, según estudio

    Señales de alerta temprana

    Si tú o alguien cercano presenta estos signos, es fundamental acudir a un especialista en neurología:

    • Dificultad para retener información nueva
    • Complicaciones para seguir conversaciones extensas
    • Repetición constante de preguntas
    • Desorientación en fechas o lugares familiares
    • Cambios en la conducta o en la forma de ser

    ¿Cuándo preocuparse por los olvidos?

    No todos los episodios de olvido indican Alzheimer. Es común olvidar ciertos datos, como nombres o fechas, especialmente en momentos de estrés o fatiga. Sin embargo, es momento de prestar atención cuando:

    • Ocurren con mayor frecuencia
    • Afectan las tareas cotidianas
    • Involucran datos importantes recién adquiridos
    • Se acompañan de confusión o desubicación

    La importancia del diagnóstico temprano

    Detectar el Alzheimer en sus primeras manifestaciones ofrece múltiples beneficios:

    • Posibilidad de iniciar tratamientos que frenen su avance
    • Capacidad para tomar decisiones importantes antes de perder autonomía
    • Oportunidad de integrarse a estudios clínicos
    • Mejora en la calidad de vida tanto del paciente como de sus seres queridos
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Inicio de Alzheimer? Esta es la primera señal silenciosa que muchos ignoran por completo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Reconocida marca de pasta dental retira 3 millones de sus productos en mercado peruano por grave riesgo

    Reniec DNI: ¿Cómo puedo saber si tengo un homónimo?

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Frases para invitación de bautizo: 50 ideas BONITAS para hacer tus sobres únicos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;