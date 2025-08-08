Esta enfermedad neurodegenerativa , que afecta a millones, suele iniciar con un olvido muy específico. Conocer este patrón puede marcar la diferencia a tiempo.

El Alzheimer es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que impacta a millones en todo el planeta, incluida Argentina. Lo que pocos conocen es que sus primeros indicios pueden aparecer hasta dos décadas antes de que se confirme el diagnóstico.

¿Qué es lo primero que se olvida en el Alzheimer?

De acuerdo con expertos en neurología, los recuerdos más recientes son los primeros en desvanecerse. Esto sucede porque el Alzheimer daña primero el hipocampo, la zona cerebral encargada de generar nuevas memorias.

Entre los primeros indicios de pérdida de memoria se encuentran:

Conversaciones recientes: la persona puede no recordar algo que habló hace pocas horas o el día anterior.

Nombres de personas nuevas: se dificulta recordar cómo se llama alguien recién conocido.

Ubicación de objetos: se pierde con frecuencia la noción de dónde se dejaron objetos como llaves, celular o anteojos.

Citas y actividades: empiezan a olvidarse fechas importantes o compromisos agendados.

La regla de Ribot: por qué los recuerdos antiguos permanecen

El neurólogo francés Théodule Ribot identificó que en enfermedades como el Alzheimer, la pérdida de memoria no ocurre al azar, sino que sigue un patrón determinado.

Los recuerdos antiguos y consolidados en la memoria tienden a mantenerse más tiempo, mientras que las experiencias recientes desaparecen primero. Por eso, una persona en etapas tempranas puede recordar con claridad eventos de su niñez, pero olvidar lo que hizo por la mañana.

Señales de alerta temprana

Si tú o alguien cercano presenta estos signos, es fundamental acudir a un especialista en neurología:

Dificultad para retener información nueva

Complicaciones para seguir conversaciones extensas

Repetición constante de preguntas

Desorientación en fechas o lugares familiares

Cambios en la conducta o en la forma de ser

¿Cuándo preocuparse por los olvidos?

No todos los episodios de olvido indican Alzheimer. Es común olvidar ciertos datos, como nombres o fechas, especialmente en momentos de estrés o fatiga. Sin embargo, es momento de prestar atención cuando:

Ocurren con mayor frecuencia

Afectan las tareas cotidianas

Involucran datos importantes recién adquiridos

Se acompañan de confusión o desubicación

La importancia del diagnóstico temprano

Detectar el Alzheimer en sus primeras manifestaciones ofrece múltiples beneficios: