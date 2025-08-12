Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perro de Onelia Molina MUERDE EN VIVO a Janet Barboza en ‘América Hoy’; conductora sorprende con su reacción

URGENTE | Médicos piden suspender uso de popular antialérgico por peligro para la salud

La doctora Anna Wolfson advierte que este fármaco de venta libre, usado contra alergias, “no es recomendable” y podría poner en riesgo la salud.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    URGENTE | Médicos piden suspender uso de popular antialérgico por peligro para la salud
    Medicamento para la gripe
    URGENTE | Médicos piden suspender uso de popular antialérgico por peligro para la salud

    Aunque muchos creen que uno de los medicamentos de venta libre más usados para alergias comunes es efectivo, especialistas advierten que puede ser riesgoso y que su uso debe destinarse a otras afecciones. La doctora Anna Wolfson, alergóloga del Hospital de Massachusetts, indicó: “Si alguien tiene una reacción alérgica a un alimento, la gente dirá que use difenhidramina, y yo diría que, en realidad, la epinefrina es el tratamiento más usado para estas alergias”, aclarando que es más eficaz y seguro.

    wapa.pe

    LEER MÁS: URGENTE | Digemid retira comercialización de LOTE de importante medicamento contra enfermedad por grave falla

    ¿Cuál es el medicamento que se suele usar para las alergias y puede ser peligroso?

    La difenhidramina, uno de los medicamentos más utilizados para aliviar síntomas de alergia, podría generar más efectos adversos de lo que se cree, según advirtieron especialistas médicos tras registrar múltiples casos en distintas clínicas. Expertos señalaron que, pese a su popularidad, su uso no siempre es apropiado ni seguro. La doctora Anna Wolfson enfatizó que diariamente se observa un empleo inadecuado de este fármaco para tratar alergias, lo que aumenta el riesgo de reacciones no deseadas y pone en evidencia la necesidad de un uso más responsable.

    La especialista alertó que este medicamento puede ser dañino si se toma tras una reacción alérgica causada por alimentos, ya que provoca somnolencia y podría impedir que la persona perciba el agravamiento de sus síntomas, retrasando así una atención médica oportuna y aumentando los riesgos para la salud.

    wapa.pe

    "Algunos pacientes consumían difenhidramina y me preocupaba que eso estuviera afectando su capacidad para conducir o participar plenamente en su vida diaria. Es hora de pasar a otra cosa. Para cada cuadro médico en el que las personas usan difenhidramina, existen medicamentos que son más eficaces y con menos efectos secundarios", sentenció.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¡Adiós lentes! Se aprueban gotas oculares que corrigen la vista de cerca y mejoran el enfoque

    ¿Cuáles son los peligros del medicamento más común contra las alergias?

    Especialistas advierten que este fármaco no solo bloquea los receptores H1 vinculados a las reacciones alérgicas, sino que también puede afectar otras áreas del cerebro. Entre sus posibles efectos se encuentran la sedación, el deterioro cognitivo y, en ciertos casos, complicaciones cardíacas graves.

    En adultos mayores, su acción puede prolongarse hasta 18 horas, provocando somnolencia continua, desorientación y un aumento en el riesgo de caídas. En el caso de los niños, los efectos pueden ser aún más severos y preocupantes.

    • sobredosis accidental,
    • reacciones paradójicas como agitación,
    • En casos más graves, puede causar sedación extrema, coma e incluso la muerte especialmente con formulaciones pediátricas, debido a ingestas accidentales.

    Por estas razones, los especialistas retiraron este medicamento, al no haber ninguna prueba de que este sea más efectivo que otros.

    ¿Cuáles son las alternativas a este medicamento usado contra las alergias?

    Especialistas en alergias de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de California, San Diego, pidieron retirar la difenhidramina del mercado estadounidense, al considerar que existen opciones más modernas y seguras. Entre las alternativas mencionaron la epinefrina y la loratadina, que ofrecen mejores resultados y mayor seguridad, especialmente en alergias alimentarias. La difenhidramina, aprobada en 1946, se usa para alergias, insomnio y resfriados, además de picaduras de insectos, reacciones a hiedra venenosa y síntomas como estornudos o secreción nasal por polen y pasto.

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Médicos piden suspender uso de popular antialérgico por peligro para la salud
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    URGENTE | Médicos piden suspender uso de popular antialérgico por peligro para la salud

    ¿Inicio de Alzheimer? Esta es la primera señal silenciosa que muchos ignoran por completo

    Clubes de Lima para ir y disfrutar del CALOR INTENSO este 2024: los 6 MEJORES PISCINAS para ir en familia

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;