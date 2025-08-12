La doctora Anna Wolfson advierte que este fármaco de venta libre, usado contra alergias , “no es recomendable” y podría poner en riesgo la salud.

Aunque muchos creen que uno de los medicamentos de venta libre más usados para alergias comunes es efectivo, especialistas advierten que puede ser riesgoso y que su uso debe destinarse a otras afecciones. La doctora Anna Wolfson, alergóloga del Hospital de Massachusetts, indicó: “Si alguien tiene una reacción alérgica a un alimento, la gente dirá que use difenhidramina, y yo diría que, en realidad, la epinefrina es el tratamiento más usado para estas alergias”, aclarando que es más eficaz y seguro.

¿Cuál es el medicamento que se suele usar para las alergias y puede ser peligroso?

La difenhidramina, uno de los medicamentos más utilizados para aliviar síntomas de alergia, podría generar más efectos adversos de lo que se cree, según advirtieron especialistas médicos tras registrar múltiples casos en distintas clínicas. Expertos señalaron que, pese a su popularidad, su uso no siempre es apropiado ni seguro. La doctora Anna Wolfson enfatizó que diariamente se observa un empleo inadecuado de este fármaco para tratar alergias, lo que aumenta el riesgo de reacciones no deseadas y pone en evidencia la necesidad de un uso más responsable.

La especialista alertó que este medicamento puede ser dañino si se toma tras una reacción alérgica causada por alimentos, ya que provoca somnolencia y podría impedir que la persona perciba el agravamiento de sus síntomas, retrasando así una atención médica oportuna y aumentando los riesgos para la salud.

"Algunos pacientes consumían difenhidramina y me preocupaba que eso estuviera afectando su capacidad para conducir o participar plenamente en su vida diaria. Es hora de pasar a otra cosa. Para cada cuadro médico en el que las personas usan difenhidramina, existen medicamentos que son más eficaces y con menos efectos secundarios", sentenció.

¿Cuáles son los peligros del medicamento más común contra las alergias?

Especialistas advierten que este fármaco no solo bloquea los receptores H1 vinculados a las reacciones alérgicas, sino que también puede afectar otras áreas del cerebro. Entre sus posibles efectos se encuentran la sedación, el deterioro cognitivo y, en ciertos casos, complicaciones cardíacas graves.

En adultos mayores, su acción puede prolongarse hasta 18 horas, provocando somnolencia continua, desorientación y un aumento en el riesgo de caídas. En el caso de los niños, los efectos pueden ser aún más severos y preocupantes.

sobredosis accidental,

reacciones paradójicas como agitación,

En casos más graves, puede causar sedación extrema, coma e incluso la muerte especialmente con formulaciones pediátricas, debido a ingestas accidentales.

Por estas razones, los especialistas retiraron este medicamento, al no haber ninguna prueba de que este sea más efectivo que otros.

¿Cuáles son las alternativas a este medicamento usado contra las alergias?