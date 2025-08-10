Los oftalmólogos aseguran que estas gotas pueden ser una opción efectiva para tratar la vista cansada, mejorando el enfoque de cerca de forma temporal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado el uso de gotas oftálmicas formuladas con aceclidina, creadas por la farmacéutica Lenz, para el tratamiento de la presbicia o vista cansada.

Esta condición visual, que provoca dificultad para enfocar objetos cercanos a partir de los 40-45 años, afecta aproximadamente a 130 millones de personas solo en Estados Unidos y a más del 80% de la población mayor de 45 años en España.

El componente que mejora el enfoque en objetos cercanos

La aceclidina no es un compuesto nuevo. Desde los años 70 se ha usado en Europa para tratar el glaucoma. Su mecanismo consiste en contraer suavemente el iris, lo que incrementa la profundidad de campo y permite enfocar con mayor claridad los objetos cercanos.

Jesús Téllez Vázquez, oftalmólogo del Hospital de Sant Pau y del Centro Oftalmológico Barraquer, señala que esta formulación actúa únicamente sobre la pupila sin afectar el músculo ciliar, lo que reduce los efectos secundarios en comparación con otros tratamientos similares.

El tratamiento se administra una vez al día, con una duración de hasta diez horas, y presenta un menor riesgo de cefaleas, dolor en las cejas o desprendimiento de retina que otras opciones.

Advertencia: no es una cura definitiva

Especialistas indican que esta es una solución temporal y no un sustituto total de las gafas para la vista cansada.

Maria Isabel Canut, presidenta de la Societat Catalana d'Oftalmologia, explica que el efecto aparece aproximadamente 30 minutos después de la aplicación y varía según la iluminación: en ambientes oscuros o nocturnos puede dificultar la visión lejana y actividades como conducir.

Además, la FDA aprobó este medicamento basado en un solo ensayo clínico de calidad, por lo que será fundamental observar su desempeño en el uso cotidiano.

Uso recomendado de las gotas: Los expertos indican que estas gotas pueden ser una opción puntual para personas con presbicia inicial y sin otros problemas refractivos. “Si desean salir sin gafas algún día, pueden hacerlo, pero deben tener en cuenta que en condiciones de poca luz o durante la noche tendrán limitaciones visuales”, coinciden Téllez y Canut.

Comercialización en Estados Unidos y Europa