No solo decoración: este adorno en tu árbol de Navidad atrae dinero y abundancia según el Feng Shui
Aunque el árbol de Navidad deslumbra por sus luces y adornos, un detalle esencial suele pasar desapercibido: un pequeño objeto vinculado a la abundancia según el Feng Shui.
Esta práctica milenaria china sostiene que ciertos elementos activan la energía positiva en el hogar, y colocarlo entre las ramas atrae prosperidad, buena fortuna y estabilidad económica, preparando un nuevo ciclo de bienestar durante las fiestas.
Campana dorada: el adorno que activa la prosperidad en Navidad
La filosofía del Feng Shui indica que el árbol de Navidad funciona como un canal de energía en el hogar, especialmente cuando se coloca en zonas vinculadas con la prosperidad. Dentro de esta visión, un adorno destaca por su poder simbólico para atraer riqueza.
- Se trata de una pequeña campana dorada, símbolo de oportunidades y de desbloqueo de obstáculos económicos.
- En el Feng Shui, el dorado potencia la energía de abundancia, mientras que la campana representa un aviso de apertura.
- Ubicarla en una rama visible busca activar la llamada “vibración de fortuna” según la tradición.
- Se cree que la campanita purifica energías densas del hogar y prepara el espacio para un ciclo más próspero.
No requiere rituales complicados; basta con elegir una campana ligera de metal y colocarla en un lugar iluminado por las luces del árbol para potenciar su efecto.
Cómo colocar la campanita dorada en el árbol según el Feng Shui
La ubicación del adorno es tan relevante como su presencia. Según el Feng Shui, lo ideal es ubicar el árbol en el este, sureste o norte del hogar, áreas vinculadas con prosperidad, crecimiento personal y desarrollo profesional.
- Coloca la campanita dorada en ramas medias o altas, evitando posiciones bajas donde su energía podría debilitarse.
- Procura que otros adornos no opaquen su brillo, ya que funciona como un activador clave dentro de la decoración navideña.
- Haz que las luces del árbol iluminen suavemente la campana para simbolizar claridad y llegada de prosperidad.
- Complementa con tonos metálicos como dorado o cobre, que según la tradición potencian la intención de abundancia.
En el Feng Shui, la campanita dorada se considera un activador de riqueza y un recordatorio de nuevos comienzos, ayudando a preparar el hogar para recibir buenas oportunidades.