Limpieza de cocina: el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa y bacterias

Descubre el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa , bacterias y malos olores de tu cocina de forma natural.

Con este producto tu cocina quedará como nueva.

Mantener una cocina limpia no solo mejora la apariencia del hogar, también protege la salud de toda la familia. Según el Ministerio de Salud (Minsa), una adecuada higiene puede prevenir más del 40 % de las enfermedades diarreicas, mientras que EsSalud advierte que el cambio regular de utensilios y esponjas evita intoxicaciones o infecciones estomacales.



Por ello, además de los productos comerciales, existen soluciones naturales y económicas que dejan impecables las superficies, especialmente las hornillas, uno de los puntos donde más se acumula grasa y residuos.

Truco casero para limpiar las hornillas sin químicos

El método más efectivo y seguro combina tres ingredientes básicos: vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua caliente. Estos actúan como desinfectantes naturales y eliminan la grasa sin dañar el metal.

Ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 litro de agua caliente

Paso a paso:

Retira las rejillas y tapas de las hornillas.

Déjalas remojar 15 minutos en un recipiente con vinagre blanco.

Mientras tanto, coloca bicarbonato sobre las hornillas frías y vierte el agua caliente lentamente.

Frota con una esponja o cepillo de cerdas suaves hasta que la grasa se desprenda.

Enjuaga con agua limpia y seca bien antes de volver a colocar las piezas.

Para mantener el brillo, rocía vinagre blanco en spray al finalizar. Realiza esta limpieza profunda una vez al mes y pasa un paño húmedo con vinagre diluido entre usos para conservar la higiene diaria.

Otros usos del vinagre blanco en la cocina

Además de limpiar hornillas, el vinagre es un poderoso aliado contra las bacterias y los malos olores:

Desengrasante natural: Aplícalo puro sobre la campana extractora o superficies metálicas y deja actuar cinco minutos antes de limpiar.

Aplícalo puro sobre la campana extractora o superficies metálicas y deja actuar cinco minutos antes de limpiar. Microondas sin manchas: Calienta un recipiente con agua y media taza de vinagre durante 3 minutos; el vapor aflojará los restos pegados.

Calienta un recipiente con agua y media taza de vinagre durante 3 minutos; el vapor aflojará los restos pegados. Tablas de picar limpias: Rocía vinagre sobre la superficie, deja reposar unos minutos y enjuaga.

Rocía vinagre sobre la superficie, deja reposar unos minutos y enjuaga. Grifos brillantes: Pasa un paño humedecido con vinagre para eliminar sarro y marcas de agua.

Pasa un paño humedecido con vinagre para eliminar sarro y marcas de agua. Neutralizador de olores: Mezcla partes iguales de agua y vinagre y pulveriza en zonas donde se acumulen aromas fuertes.