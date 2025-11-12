Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Limpieza de cocina: el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa y bacterias

Descubre el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa, bacterias y malos olores de tu cocina de forma natural.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Limpieza de cocina: el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa y bacterias
    Con este producto tu cocina quedará como nueva.
    Limpieza de cocina: el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa y bacterias

    Mantener una cocina limpia no solo mejora la apariencia del hogar, también protege la salud de toda la familia. Según el Ministerio de Salud (Minsa), una adecuada higiene puede prevenir más del 40 % de las enfermedades diarreicas, mientras que EsSalud advierte que el cambio regular de utensilios y esponjas evita intoxicaciones o infecciones estomacales.


    Por ello, además de los productos comerciales, existen soluciones naturales y económicas que dejan impecables las superficies, especialmente las hornillas, uno de los puntos donde más se acumula grasa y residuos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Confirman retiro inmediato de famosa marca de avena muy consumida por peligroso descubrimiento

    Truco casero para limpiar las hornillas sin químicos

    El método más efectivo y seguro combina tres ingredientes básicos: vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua caliente. Estos actúan como desinfectantes naturales y eliminan la grasa sin dañar el metal.

    Ingredientes:

    • 1 taza de vinagre blanco
    • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
    • 1 litro de agua caliente

    Paso a paso:

    • Retira las rejillas y tapas de las hornillas.
    • Déjalas remojar 15 minutos en un recipiente con vinagre blanco.
    • Mientras tanto, coloca bicarbonato sobre las hornillas frías y vierte el agua caliente lentamente.
    • Frota con una esponja o cepillo de cerdas suaves hasta que la grasa se desprenda.
    • Enjuaga con agua limpia y seca bien antes de volver a colocar las piezas.

    Para mantener el brillo, rocía vinagre blanco en spray al finalizar. Realiza esta limpieza profunda una vez al mes y pasa un paño húmedo con vinagre diluido entre usos para conservar la higiene diaria.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: EsSalud anuncia campaña gratuita de despitaje de diabetes: entérate cuándo será y cómo participar

    Otros usos del vinagre blanco en la cocina

    Además de limpiar hornillas, el vinagre es un poderoso aliado contra las bacterias y los malos olores:

    • Desengrasante natural: Aplícalo puro sobre la campana extractora o superficies metálicas y deja actuar cinco minutos antes de limpiar.
    • Microondas sin manchas: Calienta un recipiente con agua y media taza de vinagre durante 3 minutos; el vapor aflojará los restos pegados.
    • Tablas de picar limpias: Rocía vinagre sobre la superficie, deja reposar unos minutos y enjuaga.
    • Grifos brillantes: Pasa un paño humedecido con vinagre para eliminar sarro y marcas de agua.
    • Neutralizador de olores: Mezcla partes iguales de agua y vinagre y pulveriza en zonas donde se acumulen aromas fuertes.

    Su uso frecuente ayuda a mantener una cocina libre de gérmenes y a reducir la exposición a químicos industriales, cuidando tanto la salud como el medio ambiente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Limpieza de cocina: el truco casero con vinagre y bicarbonato que elimina grasa y bacterias
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Confirman retiro inmediato de famosa marca de avena muy consumida por peligroso descubrimiento

    ¿Por qué no debes usar 'Muñequita Azul' para tratar el sarpullido en bebés?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;