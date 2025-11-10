Wapa.pe
Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

La jornada de EsSalud busca fomentar la prevención y diagnóstico de la diabetes como enfermedad crónica. Durante la actividad se ofrecerán otras evaluaciones médicas.

    El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció una nueva campaña gratuita de despistaje de diabetes dirigida a toda la ciudadanía. Esta jornada busca fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno de una enfermedad que cada año afecta a más peruanos. En esta nota te contamos cuándo y dónde se realizará esta importante acción preventiva.

    ¿Cuándo será la campaña gratuita de despistaje de diabetes?

    El Seguro Social de Salud (EsSalud) invita a la ciudadanía a participar en una campaña gratuita de detección de diabetes que se realizará este jueves 13 de noviembre. El objetivo es fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad crónica que cada año afecta a más peruanos. La actividad lleva por nombre “Prevenir la diabetes está en tus manos, cuida tu salud y la de tu familia” y comenzará a las 8:00 a. m., siendo de acceso libre para todo el público.

    ¿Dónde será la jornada de salud de EsSalud?

    La campaña se llevará a cabo en la Playa Miller de la sede central de EsSalud, en el distrito de Jesús María, donde se espera la participación de decenas de ciudadanos interesados en cuidar su salud. Además de los controles médicos y despistajes gratuitos, los asistentes podrán participar en charlas educativas, recibir consejería nutricional personalizada y aprender sobre el cuidado adecuado del pie diabético.

    El equipo de enfermería de EsSalud también aplicará vacunas sin costo como parte de la jornada preventiva. Asimismo, se realizarán pausas activas y dinámicas saludables, orientadas a promover un estilo de vida más equilibrado y prevenir enfermedades crónicas entre los participantes.

    Servicios disponibles durante la jornada

    Quienes participen en esta campaña preventiva podrán acceder a evaluaciones médicas gratuitas que incluyen control de glucosa en ayunas, medición de presión arterial, peso y talla, además de orientación nutricional personalizada para mejorar sus hábitos alimenticios.

    Asimismo, EsSalud ofrecerá atención en múltiples especialidades, entre ellas medicina general, medicina interna, odontología, oftalmología, endocrinología, enfermería y psicología, garantizando un enfoque integral de salud para todos los asistentes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

