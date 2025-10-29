Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras hallar residuos extraños en su composición

El Indecopi informó que Perufarma S.A. retiró preventivamente un lote de Metformina tras hallar una irregularidad en un comprimido y alertó a la Digemid.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras hallar residuos extraños en su composición
    Retiran lote de Metformina | Composición Wapa
    Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras hallar residuos extraños en su composición

    El Indecopi comunicó que la empresa Perufarma S.A. dispuso el retiro e inmovilización del lote 20601775 del medicamento Metformina 850 mg, de la marca PF Genéricos, tras hallarse una partícula ajena en una tableta adquirida en una botica de Lima. Este fármaco, usado para tratar la diabetes, se vende en cajas de 100 comprimidos y posee el registro sanitario EN-05802. Como medida preventiva, la compañía suspendió la distribución de los productos de esa marca, informó a la Digemid y habilitó canales de atención para consultas y devoluciones.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Atención diabéticos! Esta es la fruta ideal para limpiar el hígado y bajar los niveles de azúcar en sangre

    Casos de retiros de medicamentos en el Perú

    Un caso similar de retiro de medicamentos en el Perú fue el del lote Edetoxin 200 mcg/2mL, luego de detectarse la presencia de la bacteria Ralstonia pickettii. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), se ordenó la inmovilización total del lote identificado como ABO25001, proveniente de la India, por su vinculación con infecciones intrahospitalarias en pacientes bajo sedación intensiva.

    El brote se originó en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, donde varios pacientes en estado crítico desarrollaron cuadros infecciosos inusuales. Tras los análisis efectuados en hemocultivos y equipos médicos, las autoridades sanitarias confirmaron que la bacteria Ralstonia pickettii fue la responsable de los casos registrados.

    ¿Qué es la Metformina?

    La Metformina es un medicamento oral utilizado principalmente para controlar la diabetes tipo 2, ya que ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre al mejorar la sensibilidad del cuerpo a la insulina y disminuir la producción de azúcar por el hígado. Generalmente se prescribe junto con cambios en la dieta y el ejercicio, siendo uno de los tratamientos iniciales más recomendados en las guías médicas para esta enfermedad.

    En los últimos años, la metformina también ha sido objeto de estudios que investigan sus posibles beneficios más allá del control de la glucosa, como la protección cardiovascular, la prevención de ciertos tipos de cáncer e incluso su influencia en el envejecimiento. Aunque suele ser bien tolerada, se aconseja precaución en pacientes con problemas renales o hepáticos graves, ya que existe un riesgo poco común, pero serio, de desarrollar una complicación llamada acidosis láctica.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Perú declara ALERTA SANITARIA por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

    Los medicamentos para controlar la diabetes

    Para el control de la diabetes se emplean distintos medicamentos que actúan de diversas formas. Uno de los más usados es la Metformina, del grupo de las biguanidas, que reduce la producción de glucosa en el hígado y mejora la acción de la insulina en los tejidos. También están los inhibidores SGLT2, como la Dapagliflozina y la Empagliflozina, que ayudan a eliminar el exceso de glucosa por la orina, siendo beneficiosos para pacientes con problemas renales o cardíacos.

    Por otro lado, los inhibidores DPP-4, como la Sitagliptina, prolongan la acción de las incretinas, estimulando la liberación de insulina solo cuando se necesita. En algunos casos se requiere insulina o análogos de GLP-1, como la Dulaglutida, que regulan el azúcar y generan saciedad. Otros fármacos, como las tiazolidinedionas o los inhibidores de alfa-glucosidasas, mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la absorción de carbohidratos. La elección depende del perfil de cada paciente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras hallar residuos extraños en su composición
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Perú declara ALERTA SANITARIA por la bacteria Ralstonia pickettii: ¿Qué es y cómo se transmite, según el Minsa?

    Retiran lote de Metformina, fármaco para tratar la diabetes, tras hallar residuos extraños en su composición

    Cartas de amor para enamorar a una chica: Palabras románticas para declarar tu amor

    Carta a mi padre fallecido: las palabras de amor y recuerdos para dedicar a tu ser querido

    Frases por el Día de la Canción Criolla: 30 mensajes originales para este 31 de octubre

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;