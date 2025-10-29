El Indecopi comunicó que la empresa Perufarma S.A. dispuso el retiro e inmovilización del lote 20601775 del medicamento Metformina 850 mg, de la marca PF Genéricos, tras hallarse una partícula ajena en una tableta adquirida en una botica de Lima. Este fármaco, usado para tratar la diabetes, se vende en cajas de 100 comprimidos y posee el registro sanitario EN-05802. Como medida preventiva, la compañía suspendió la distribución de los productos de esa marca, informó a la Digemid y habilitó canales de atención para consultas y devoluciones.

Casos de retiros de medicamentos en el Perú

Un caso similar de retiro de medicamentos en el Perú fue el del lote Edetoxin 200 mcg/2mL, luego de detectarse la presencia de la bacteria Ralstonia pickettii. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), se ordenó la inmovilización total del lote identificado como ABO25001, proveniente de la India, por su vinculación con infecciones intrahospitalarias en pacientes bajo sedación intensiva.

El brote se originó en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, donde varios pacientes en estado crítico desarrollaron cuadros infecciosos inusuales. Tras los análisis efectuados en hemocultivos y equipos médicos, las autoridades sanitarias confirmaron que la bacteria Ralstonia pickettii fue la responsable de los casos registrados.

¿Qué es la Metformina?

La Metformina es un medicamento oral utilizado principalmente para controlar la diabetes tipo 2, ya que ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre al mejorar la sensibilidad del cuerpo a la insulina y disminuir la producción de azúcar por el hígado. Generalmente se prescribe junto con cambios en la dieta y el ejercicio, siendo uno de los tratamientos iniciales más recomendados en las guías médicas para esta enfermedad.

En los últimos años, la metformina también ha sido objeto de estudios que investigan sus posibles beneficios más allá del control de la glucosa, como la protección cardiovascular, la prevención de ciertos tipos de cáncer e incluso su influencia en el envejecimiento. Aunque suele ser bien tolerada, se aconseja precaución en pacientes con problemas renales o hepáticos graves, ya que existe un riesgo poco común, pero serio, de desarrollar una complicación llamada acidosis láctica.

Los medicamentos para controlar la diabetes

Para el control de la diabetes se emplean distintos medicamentos que actúan de diversas formas. Uno de los más usados es la Metformina, del grupo de las biguanidas, que reduce la producción de glucosa en el hígado y mejora la acción de la insulina en los tejidos. También están los inhibidores SGLT2, como la Dapagliflozina y la Empagliflozina, que ayudan a eliminar el exceso de glucosa por la orina, siendo beneficiosos para pacientes con problemas renales o cardíacos.