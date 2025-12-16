CONFIRMADO | Minsa anuncia la fecha oficial de llegada de la vacuna contra la gripe H3N2Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras la reciente declaratoria de alerta epidemiológica ante el riesgo de ingreso y propagación de la denominada ‘supergripe’ H3N2, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció para llevar tranquilidad a la población.
El titular del sector, Luis Quiroz, aseguró que se vienen ejecutando acciones preventivas y de control frente a esta nueva variante de la influenza. Además, confirmó que la vacuna contra la influenza A (H3N2), subclado K, arribará al país entre los meses de marzo y abril de 2026.
Minsa revela la situación actual de la gripe H3N2
Tras haber atravesado una pandemia y un periodo de confinamiento por la COVID-19, la posible aparición de una nueva enfermedad respiratoria genera preocupación en la población peruana y a nivel global.
Sobre el tema, el ministro Luis Quiroz señaló en el programa Buenos Días, Perú que la evidencia científica muestra un aumento de casos de influenza en Estados Unidos y Europa, aunque aclaró que esto no ha significado un mayor índice de mortalidad ni complicaciones graves.
Por ello, pidió mantener la calma. Asimismo, ratificó la decisión del Minsa de declarar en alerta epidemiológica al país ante el riesgo de ingreso de la influenza A (H3N2) subclado K, como medida preventiva.
Minsa revela que la vacuna llegará entre marzo y abril de 2026
El ministro Quiroz explicó que la vacuna aplicada en Estados Unidos y Europa para enfrentar esta influenza “es la misma que nosotros tenemos acá”, por lo que aseguró que el Perú dispone actualmente de un stock de vacunas contra la influenza.
“Nosotros contamos actualmente con un stock de vacunas contra la influenza y vamos a contar entre marzo y abril con un nuevo stock con la nueva variante”, señaló. Asimismo, precisó que está comprobado que las vacunas utilizadas en ambos países presentan una efectividad del 70%, porcentaje considerado alto y que brinda una adecuada protección frente a la variante en circulación.
¿Qué es la gripe H3N2?
La gripe H3N2 es una infección respiratoria contagiosa causada por un subtipo del virus de la influenza A. Se asocia a temporadas de gripe severas y requiere vigilancia constante por su capacidad de cambiar rápidamente y afectar a personas con poca inmunidad.
¿Qué síntomas tiene la gripe H3N2?
Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y tienden a ser más intensos que los de un resfrío común. Estos son algunos de los más frecuentes:
- Fiebre alta que aparece de golpe, muchas veces acompañada de escalofríos y una fuerte sensación de malestar.
- Dolor en músculos y articulaciones, sobre todo en espalda, piernas y brazos, que puede dificultar las actividades diarias.
- Cansancio extremo que no desaparece fácilmente, incluso después de que baja la fiebre.
- Tos seca, congestión y dolor de garganta, con posibilidad de secreción nasal o estornudos.
- Dolor de cabeza persistente y, en algunos casos, molestias digestivas como náuseas, vómitos o diarrea, especialmente en niños y adultos mayores.