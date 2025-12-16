Las autoridades de salud aseguran que la vacuna contra la H3N2 es segura, no generará complicaciones y se suma al uso actual de la vacuna contra la influenza estacional.

Tras la reciente declaratoria de alerta epidemiológica ante el riesgo de ingreso y propagación de la denominada ‘supergripe’ H3N2, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció para llevar tranquilidad a la población.

El titular del sector, Luis Quiroz, aseguró que se vienen ejecutando acciones preventivas y de control frente a esta nueva variante de la influenza. Además, confirmó que la vacuna contra la influenza A (H3N2), subclado K, arribará al país entre los meses de marzo y abril de 2026.

Minsa revela la situación actual de la gripe H3N2

Tras haber atravesado una pandemia y un periodo de confinamiento por la COVID-19, la posible aparición de una nueva enfermedad respiratoria genera preocupación en la población peruana y a nivel global.

Sobre el tema, el ministro Luis Quiroz señaló en el programa Buenos Días, Perú que la evidencia científica muestra un aumento de casos de influenza en Estados Unidos y Europa, aunque aclaró que esto no ha significado un mayor índice de mortalidad ni complicaciones graves.

Por ello, pidió mantener la calma. Asimismo, ratificó la decisión del Minsa de declarar en alerta epidemiológica al país ante el riesgo de ingreso de la influenza A (H3N2) subclado K, como medida preventiva.

Minsa revela que la vacuna llegará entre marzo y abril de 2026

El ministro Quiroz explicó que la vacuna aplicada en Estados Unidos y Europa para enfrentar esta influenza “es la misma que nosotros tenemos acá”, por lo que aseguró que el Perú dispone actualmente de un stock de vacunas contra la influenza.

“Nosotros contamos actualmente con un stock de vacunas contra la influenza y vamos a contar entre marzo y abril con un nuevo stock con la nueva variante”, señaló. Asimismo, precisó que está comprobado que las vacunas utilizadas en ambos países presentan una efectividad del 70%, porcentaje considerado alto y que brinda una adecuada protección frente a la variante en circulación.

¿Qué es la gripe H3N2?

La gripe H3N2 es una infección respiratoria contagiosa causada por un subtipo del virus de la influenza A. Se asocia a temporadas de gripe severas y requiere vigilancia constante por su capacidad de cambiar rápidamente y afectar a personas con poca inmunidad.

¿Qué síntomas tiene la gripe H3N2?

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y tienden a ser más intensos que los de un resfrío común. Estos son algunos de los más frecuentes: