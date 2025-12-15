Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

Gripe H3N2 en Perú: Conoce los horarios y centros de vacunación disponibles contra la influenza

El Ministerio de Salud confirmó que sí hay lote de vacunas en los centros de atención, por lo que hizo un llamado sobre todo a los grupos vulnerables a acercarse según cronograma.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gripe H3N2 en Perú: Conoce los horarios y centros de vacunación disponibles contra la influenza
    La vacunación es gratuita para los grupos de riesgos en centros de salud.
    Gripe H3N2 en Perú: Conoce los horarios y centros de vacunación disponibles contra la influenza

    La inmunización contra la influenza continúa desarrollándose a nivel nacional como parte de la estrategia preventiva del Ministerio de Salud (Minsa), especialmente ante la cercanía del invierno y el aumento de casos respiratorios en otros países. La alerta se refuerza luego de que autoridades sanitarias internacionales confirmaran la circulación del sublinaje K del virus H3N2 en Europa y Estados Unidos, lo que ha encendido las alarmas regionales.

    Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la presencia de esta variante en el Perú, el Minsa no descarta un posible ingreso debido al intenso flujo de viajeros por las celebraciones de fin de año. Por ello, el sector Salud viene insistiendo en la importancia de acudir oportunamente a los centros de vacunación para reducir el riesgo de contagios y complicaciones graves.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gripe H3N2 en Perú: Cómo diferenciarla de un resfriado en medio de la alerta del MINSA

    La campaña prioriza a los grupos considerados de mayor riesgo frente a la influenza. Entre ellos se encuentran los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 60, las mujeres gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos o respiratorios, cáncer o sistemas inmunológicos debilitados, así como el personal de salud que se mantiene en constante exposición. La vacuna es gratuita y forma parte de las principales medidas de protección ante posibles brotes.

    Locales en Lima

    • P.S. Palermo (Lima Cercado) – 8 a.m. a 2 p.m.
    • C.S. Villa María Perpetuo Socorro (Lima Cercado) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • P.S. Huaca Pando (Lima Cercado) – 8 a.m. a 2 p.m.
    • Chacra Colorada (Lima Cercado) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. San Miguel (San Miguel) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Breña (Breña) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • CSMI Surquillo (Surquillo) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Lince (Lince) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Santa Cruz Miraflores (Miraflores) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. San Isidro (San Isidro) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • CSMI El Porvenir (La Victoria) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Todos los Santos San Borja (San Borja) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. San Luis (San Luis) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • P.S. 15 de Enero (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.
    • C.S. Daniel Alcides Carrión (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. La Libertad (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Campoy (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Santa Rosa de Lima (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • P.S. Ayacucho (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.
    • C.S. Huáscar XV (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Enrique Montenegro (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • C.S. Su Santidad Juan Pablo II (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
    • P.S. José Carlos Mariátegui V Etapa (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.
    • P.S. César Vallejo (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ALERTA | Minsa activa protocolo por gripe H3N2 y advierte riesgo en todo el país

    Centros de vacunación en el Callao

    • C.S. Carmen de la Legua (Carmen de la Legua) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • C.S. Santa Fe (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • C.S. Acapulco (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • C.S. Néstor Gambetta (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • C.S. Alberto Barton (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Botterín (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. José Olaya (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Juan Pablo II (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Manuel Bonilla (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Puerto Nuevo (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. San Juan Bosco (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Santa Rosa (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • C.S. Márquez (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Pachacútec Perú Corea (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • C.S. Villa Los Reyes (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. 3 de Febrero (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Angamos (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Bahía Blanca (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Hijos de Almirante Grau (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Luis Felipe de las Casas (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Santa Rosa Pachacútec (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Ventanilla Alta (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    • P.S. Ventanilla Este (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
    SOBRE EL AUTOR:
    Gripe H3N2 en Perú: Conoce los horarios y centros de vacunación disponibles contra la influenza
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    ES OFICIAL | Confirman aumentos para estos trabajadores de S/53 y S/100 más desde enero del 2026

    DNI electrónico GRATIS este 15 y 16 de diciembre: descubre si calificas y dónde tramitarlo

    ¿Habrá paro de transportistas de 48 horas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto dicen los gremios

    ALERTA | Minsa activa protocolo por gripe H3N2 y advierte riesgo en todo el país

    Lo más vistos en Ocio

    “Leo la Biblia y hago ejercicios”: Joran van der Sloot cuenta su día a día en el penal más extremo del país

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;