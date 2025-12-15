Gripe H3N2 en Perú: Conoce los horarios y centros de vacunación disponibles contra la influenza

El Ministerio de Salud confirmó que sí hay lote de vacunas en los centros de atención, por lo que hizo un llamado sobre todo a los grupos vulnerables a acercarse según cronograma.

La inmunización contra la influenza continúa desarrollándose a nivel nacional como parte de la estrategia preventiva del Ministerio de Salud (Minsa), especialmente ante la cercanía del invierno y el aumento de casos respiratorios en otros países. La alerta se refuerza luego de que autoridades sanitarias internacionales confirmaran la circulación del sublinaje K del virus H3N2 en Europa y Estados Unidos, lo que ha encendido las alarmas regionales.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la presencia de esta variante en el Perú, el Minsa no descarta un posible ingreso debido al intenso flujo de viajeros por las celebraciones de fin de año. Por ello, el sector Salud viene insistiendo en la importancia de acudir oportunamente a los centros de vacunación para reducir el riesgo de contagios y complicaciones graves.

La campaña prioriza a los grupos considerados de mayor riesgo frente a la influenza. Entre ellos se encuentran los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 60, las mujeres gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos o respiratorios, cáncer o sistemas inmunológicos debilitados, así como el personal de salud que se mantiene en constante exposición. La vacuna es gratuita y forma parte de las principales medidas de protección ante posibles brotes.

Locales en Lima

P.S. Palermo (Lima Cercado) – 8 a.m. a 2 p.m.

C.S. Villa María Perpetuo Socorro (Lima Cercado) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. Huaca Pando (Lima Cercado) – 8 a.m. a 2 p.m.

Chacra Colorada (Lima Cercado) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. San Miguel (San Miguel) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Breña (Breña) – 8 a.m. a 8 p.m.

CSMI Surquillo (Surquillo) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Lince (Lince) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Santa Cruz Miraflores (Miraflores) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. San Isidro (San Isidro) – 8 a.m. a 8 p.m.

CSMI El Porvenir (La Victoria) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Todos los Santos San Borja (San Borja) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. San Luis (San Luis) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. 15 de Enero (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.

C.S. Daniel Alcides Carrión (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. La Libertad (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Campoy (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Santa Rosa de Lima (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. Ayacucho (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.

C.S. Huáscar XV (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Enrique Montenegro (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Su Santidad Juan Pablo II (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. José Carlos Mariátegui V Etapa (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.

P.S. César Vallejo (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.

Centros de vacunación en el Callao