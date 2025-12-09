Papá de Tilsa rompe en LLANTO tras enterarse de agresión que su hija ocultó por AÑOS

El papá de Tilsa Lozano no dudó en compartir un mensaje potente y emotivo al saber el dramático episodio que vivió la exmodelo.

El regreso de Tilsa Lozano a El valor de la verdad no pasó desapercibido. La exmodelo decidió abrir un capítulo que había mantenido bajo llave por más de dos décadas y que, según confesó, marcó profundamente su juventud. Con voz firme, pero cargada de emoción, narró que a los 18 años sufrió un violento ataque por parte de un exnovio, quien le provocó quemaduras con un cigarro en el rostro y los pies. Lo definió como “una noche de terror”, y explicó que decidió no revelar la identidad del agresor para no exponerlo públicamente.

Sus declaraciones generaron impacto inmediato no solo en la audiencia, sino también en su entorno familiar. El relato incluyó detalles aún más crudos: el joven la amenazó con un cuchillo en la garganta, un episodio que, según sus palabras, la marcó para siempre.

El padre de Tilsa reaccionó sorprendido: “Lo desconocía”

Minutos después de la emisión, el programa de Beto Ortiz mostró la reacción de Guillermo Lozano, padre de Tilsa, quien aseguró haberse enterado recién de este capítulo de violencia.

“La verdad que lo desconocía… pienso que lo que ya está, ya está… que las personas inteligentes aprenden de sus errores y no tienen que echarle la culpa de sus errores, si echas la culpa de tus errores, no vas a aprender nada”, afirmó con evidente tristeza. “Obviamente, es algo que me desagrada y me acabo de enterar… ya está hecho y no se puede volver atrás… Espero que haya aprendido, qué sí y qué no en la vida”.

El testimonio del padre reflejó la conmoción que también atravesó el público al escuchar por primera vez una historia que su hija había callado por años.

La intuición de su madre y el estado en el que la encontraron

Tilsa reveló que, tras la agresión, su madre llegó inesperadamente a casa guiada por una corazonada: “Podemos no hablar tres semanas y levanta el teléfono y me dice ‘¿Estás bien?’ Y sabe que no estoy bien”.

Ese día, su mamá la halló con quemaduras visibles en varias partes del cuerpo. La acompañante de Tilsa en el sillón rojo, su amiga Camila, también recordó lo que sintió al verla al día siguiente: “Su cara parecía un cenicero, tenía una costra en los pies”.

Ambas coincidieron en que jamás imaginaron que el joven, descrito inicialmente como un chico “hippie, alegre”, ocultaba un comportamiento violento. Con el tiempo descubrieron que consumía drogas, lo que explicaría parte de su conducta.

“Me quería matar”: el momento más aterrador

Entre los pasajes más duros del testimonio, Tilsa relató que aquella noche sintió que su vida estaba en peligro: “Me puso un cuchillo en la garganta y me quería matar, y sus palabras eran: ‘Te voy a matar por puta’”.

Años después volvió a cruzarse con él en Cusco, cuando trabajaba como anfitriona. Lo vio deteriorado, escondido detrás de una reja mientras la observaba. Aquella imagen la impactó profundamente. Más tarde se enteró de su fallecimiento a través de los medios.