Alerta naranja en Lima: Senamhi advierte fenómenos meteorológicos peligrosos desde el 3 de enero

Alerta naranja en Lima: Senamhi advierte fenómenos meteorológicos peligrosos desde el 3 de enero

De acuerdo con el primer comunicado meteorológico difundido por Senamhi en 2026, ocho provincias estarán impactadas por intensas precipitaciones y otros fenómenos vinculados.

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó la alerta naranja N.º 001 ante el pronóstico de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en la zona andina de la región Lima. Este episodio climático se desarrollará desde la medianoche del sábado 3 de enero hasta las 23:59 del lunes 5 de enero de 2026, con una duración total de 71 horas.

    De acuerdo con el aviso meteorológico difundido, se esperan lluvias, así como la presencia de nieve, granizo y aguanieve, principalmente en áreas altoandinas de ocho provincias limeñas. El Senamhi precisó que el granizo se presentará en localidades situadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, mientras que las nevadas afectarán zonas ubicadas a más de 3.800 metros, con mayor intensidad en la sierra central y sur.

    Fenómenos asociados y condiciones adversas

    Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora, incrementando el riesgo para la población y para quienes realicen actividades al aire libre. Asimismo, se anticipa un aumento de la nubosidad durante las tardes y noches, además de lluvias ligeras y dispersas en sectores de la costa.

    Para el sábado 3 de enero, el Senamhi estimó acumulados de lluvia de entre 14 y 24 milímetros diarios en la sierra norte; entre 11 y 18 milímetros en la sierra central; y valores que fluctuarán entre 11 y 25 milímetros por día en la sierra sur.

    ¿Qué provincias serán afectadas?

    El aviso señala que las provincias de la región Lima que podrían resultar impactadas varían según el día:

    • Sábado 3 de enero: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
    • Domingo 4 de enero: Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
    • Lunes 5 de enero: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

    Nivel de peligro y recomendaciones

    El Senamhi indicó que la alerta naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, con posibles efectos sobre la población, la infraestructura y las vías de comunicación, especialmente en áreas vulnerables.

    Frente a esta situación, la entidad exhortó a la ciudadanía y a las autoridades locales a mantenerse informadas sobre la evolución del clima y a cumplir las recomendaciones de los organismos de defensa civil, con el fin de reducir riesgos y evitar emergencias durante el periodo del evento.

    Asimismo, aconsejó organizar con cautela las actividades al aire libre, asegurar techos y estructuras frágiles, no cruzar ríos con caudales elevados y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y a quienes viven en zonas expuestas a lluvias intensas.

    El Senamhi también recomendó disponer de una linterna, una radio y documentos importantes en un lugar seguro, identificar rutas de evacuación, revisar las condiciones de las viviendas y limpiar techos, canaletas y desagües para facilitar el drenaje del agua.

    Finalmente, se sugirió proteger a los animales domésticos, limitar el tránsito vehicular en áreas inundadas y mantenerse alejados de laderas, quebradas o riberas de ríos, debido al riesgo de deslizamientos, huaicos o incrementos repentinos del caudal.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

