Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayanita 'echa' a Jair Céspedes y filtra chat íntimo con el futbolista que está casado

Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

La hija de Christian Domínguez quiso revelar quién fue su mejor “madrastra”. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó
    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la BLOQUEÓ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó

    ¡Solo eligió a una! Tras confirmarse el romance entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, surgieron dudas sobre si la hija mayor del cumbiambero, Camila, tenía un vínculo más cercano con Pamela Franco que con la actual pareja de su padre. Finalmente, ella misma se encargó de despejar las especulaciones al revelar quién fue su "mejor madrastra".

    Hija mayor de Christian Domínguez habla sin filtros sobre las exs de su papá

    Durante una transmisión en vivo en TikTok, Camila decidió responder a las preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle sobre las exparejas del cantante. Entre las consultas más repetidas estaba a cuál de ellas consideraba la mejor en su vida.

    "¿Cuál? Tampoco respondería tan libremente porque puede ocasionar problemas, pero Isabel (Acevedo), te quiero", dijo lanzando un beso a la cámara. "(¿Cómo puedes decir 'Isabel, te quiero', si se metió en la relación de tu padre?) Ya dije. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos son problemas de adultos. Ella conmigo fue muy buena. Ella, el trato que me dio a mí, fue muy bonito. Estoy hablando de cómo experimenté eso, no hablo de otras cosas", expresó con firmeza.

    Sus palabras sorprendieron a más de uno, pues muchos esperaban que nombrara a Pamela Franco o incluso a Karla Tarazona. La joven también contó que ya no mantiene contacto constante con Isabel: "No hablo con Isabel, solamente me saluda en mis cumpleaños, es la única comunicación que tengo con ella", confesó.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Karla Tarazona confiesa sus deseos de convertirse en madre con Christian Domínguez

    Asimismo, explicó por qué no sigue en Instagram a la actual pareja de su padre: "es porque ella la bloqueó", aunque aclaró que mantienen una relación cordial.

    Christian Domínguez sueña con tener otra hija con Karla Tarazona

    Por su parte, el cumbiambero confesó que le gustaría agrandar la familia con Karla Tarazona ahora que retomaron su historia de amor.

    "A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito, ja, ja", expresó entre risas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la bloqueó
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Samahara Lobatón manda a su hija a colegio en EE.UU. y Youna explota

    ¿Samahara Lobatón abandona el Perú con sus hijas? Ex de la influencer hace inesperado anuncio: "Triste enterarme"

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Jair Céspedes toma drástica medida tras quedar expuesto en sus chats con Dayanita

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Lo más vistos en Farándula

    Hija mayor de Pamela López impacta al lucirse cariñosa con joven en EXCLUSIVA boda: "Amo"

    Nieta de Camucha Negrete revela que actriz se encuentra muy delicada de salud a sus 80 años: "Que pueda salir de esta"

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    Escándalo criollo: hijo de Lucía de la Cruz se queda con 8 mil soles y ella lo justifica

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;