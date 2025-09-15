Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la BLOQUEÓ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Hija de Christian Domínguez sorprende al elegir a su "mejor madrastra" y destapa que una la BLOQUEÓ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Solo eligió a una! Tras confirmarse el romance entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, surgieron dudas sobre si la hija mayor del cumbiambero, Camila, tenía un vínculo más cercano con Pamela Franco que con la actual pareja de su padre. Finalmente, ella misma se encargó de despejar las especulaciones al revelar quién fue su "mejor madrastra".

Hija mayor de Christian Domínguez habla sin filtros sobre las exs de su papá

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Camila decidió responder a las preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle sobre las exparejas del cantante. Entre las consultas más repetidas estaba a cuál de ellas consideraba la mejor en su vida.

"¿Cuál? Tampoco respondería tan libremente porque puede ocasionar problemas, pero Isabel (Acevedo), te quiero", dijo lanzando un beso a la cámara. "(¿Cómo puedes decir 'Isabel, te quiero', si se metió en la relación de tu padre?) Ya dije. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos son problemas de adultos. Ella conmigo fue muy buena. Ella, el trato que me dio a mí, fue muy bonito. Estoy hablando de cómo experimenté eso, no hablo de otras cosas", expresó con firmeza.

Sus palabras sorprendieron a más de uno, pues muchos esperaban que nombrara a Pamela Franco o incluso a Karla Tarazona. La joven también contó que ya no mantiene contacto constante con Isabel: "No hablo con Isabel, solamente me saluda en mis cumpleaños, es la única comunicación que tengo con ella", confesó.

Asimismo, explicó por qué no sigue en Instagram a la actual pareja de su padre: "es porque ella la bloqueó", aunque aclaró que mantienen una relación cordial.

Christian Domínguez sueña con tener otra hija con Karla Tarazona

Por su parte, el cumbiambero confesó que le gustaría agrandar la familia con Karla Tarazona ahora que retomaron su historia de amor.