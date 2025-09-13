Wapa.pe
Karla Tarazona quiso mostrar su ilusión por ser mamita otra vez junto a su pareja actual Christian Domínguez. 

    Karla Tarazona CONFIESA sus deseos de convertirse en madre con Christian Domínguez “Me falta mi princesa” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Karla Tarazona sorprendió a todos con una revelación que encendió la farándula. La conductora de Préndete admitió que no descarta la posibilidad de volver a convertirse en madre, y de hacerlo, le gustaría que sea con Christian Domínguez, con quien hoy mantiene una relación estable pese a las polémicas que enfrentaron en el pasado.

    Con gran ilusión, la presentadora abrió su corazón y confesó que anhela tener una niña, a quien ya llama con cariño “su princesa”, lo que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

    Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan de un futuro embarazo

    El romance de Karla y Christian Domínguez sigue dando que hablar, no solo por su reconciliación tras años separados, sino también por los planes que vienen construyendo. La conductora expresó que desea tener una hija, mientras que el cumbiambero también se mostró entusiasmado con la idea de ampliar la familia.

    PUEDES LEER: Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal

    “A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito, ja, ja”, comentó Domínguez.

    Por su lado, Tarazona explicó que aún evalúa el momento indicado para hacerlo. “Ya tengo 42 años, sí podría (tener una bebé), pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me ‘rompo el lomo’ trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto. Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino (su hijo menor) tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, explicó.

    Finalmente, Karla reafirmó su deseo: “Sí, quiero tener otro bebé (es mamá de tres varones), pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella”.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

