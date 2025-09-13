Karla Tarazona sorprendió a todos con una revelación que encendió la farándula. La conductora de Préndete admitió que no descarta la posibilidad de volver a convertirse en madre, y de hacerlo, le gustaría que sea con Christian Domínguez, con quien hoy mantiene una relación estable pese a las polémicas que enfrentaron en el pasado.

Con gran ilusión, la presentadora abrió su corazón y confesó que anhela tener una niña, a quien ya llama con cariño “su princesa”, lo que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan de un futuro embarazo

El romance de Karla y Christian Domínguez sigue dando que hablar, no solo por su reconciliación tras años separados, sino también por los planes que vienen construyendo. La conductora expresó que desea tener una hija, mientras que el cumbiambero también se mostró entusiasmado con la idea de ampliar la familia.

“A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito, ja, ja”, comentó Domínguez.

Por su lado, Tarazona explicó que aún evalúa el momento indicado para hacerlo. “Ya tengo 42 años, sí podría (tener una bebé), pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me ‘rompo el lomo’ trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto. Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino (su hijo menor) tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, explicó.