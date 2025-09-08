Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Christian Domínguez compartió su deseo de tener una hija con Karla Tarazona y reveló el nombre: “La criaremos hasta viejos”

Christian Domínguez confesó que quiere tener una hija con Karla Tarazona y hasta reveló posibles nombres, pero Mary Moncada reaparece y advierte que el cantante “no ha cambiado”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Domínguez compartió su deseo de tener una hija con Karla Tarazona y reveló el nombre: “La criaremos hasta viejos”
    Christian Domínguez planea agrandar la familia con Karla Tarazona. | Composición Wapa.
    Christian Domínguez compartió su deseo de tener una hija con Karla Tarazona y reveló el nombre: “La criaremos hasta viejos”

    El cantante de cumbia, Christian Domínguez, reveló que junto a Karla Tarazona tienen planes de ampliar la familia. La noticia despertó ilusión entre sus seguidores, pero también resucitó viejas polémicas alrededor de su vida sentimental.

    Christian Domínguez planea tener una hija con Karla Tarazona

    En el programa Ponte en la Cola, Christian Domínguez sorprendió con una confesión que pocos esperaban: está decidido a convertirse nuevamente en padre al lado de Karla Tarazona. Con total convicción, señaló que no quieren esperar mucho para traer al mundo a una niña.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Natalie Vértiz saca cara por Ale Venturo y sorprende con indirecta ¿para Melissa Paredes? “Hay niveles”

    “Lo estamos pensando. Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, afirmó el cumbiambero, dejando en claro que la decisión está tomada.

    Incluso adelantó que ya conversaron sobre posibles nombres. “No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres va a ser Katherine”, comentó entre risas.

    Cabe recordar que la pareja ya comparte la crianza de un hijo varón, y este nuevo plan busca “completar la familia” tras su reconciliación, que sorprendió a la farándula.

    Mary Moncada lanza advertencia sobre la fidelidad del cantante

    Mientras Christian y Karla celebran esta nueva etapa, una voz del pasado volvió a aparecer. Mary Moncada, conocida por su polémica relación con el cantante en el caso del “auto rana”, reapareció en Magaly TV, La Firme para lanzar una advertencia.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    “Yo sí no regresaría con alguien que te engaña de esa manera y, además, las personas nunca cambian y esa persona (Christian Domínguez) jamás va a cambiar”, expresó con firmeza.

    Pero lo que más llamó la atención fue la insinuación de que los problemas de infidelidad no serían cosa del pasado. “Tiene que cuidarlo. En provincia es donde quizás hace sus cositas”, advirtió Moncada, reavivando las sospechas sobre la vida sentimental del cantante.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez compartió su deseo de tener una hija con Karla Tarazona y reveló el nombre: “La criaremos hasta viejos”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Greissy Ortega habría pedido ayuda para abortar y mujer muestra sus conversaciones filtradas: "No puedo tenerlo, tengo 3"

    Rosa María Palacios publica sentido mensaje sobre Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Muy joven para decirle adiós"

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

    Lo más vistos en Farándula

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"

    Bárbara Cayo habla por primera vez sobre ruptura de Alessia Rovegno y Hugo García: "Me siento mal"

    Tula Rodríguez enfurece con su papá tras enterarse que le habría sido infiel a su mamá fallecida

    Magaly tomaría radical decisión tras error de sus reporteros por falso ampay de Angye Zapata: “La vergüenza inmensa que estoy pasando…”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;