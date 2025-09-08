Christian Domínguez confesó que quiere tener una hija con Karla Tarazona y hasta reveló posibles nombres, pero Mary Moncada reaparece y advierte que el cantante “no ha cambiado”.

El cantante de cumbia, Christian Domínguez, reveló que junto a Karla Tarazona tienen planes de ampliar la familia. La noticia despertó ilusión entre sus seguidores, pero también resucitó viejas polémicas alrededor de su vida sentimental.

Christian Domínguez planea tener una hija con Karla Tarazona

En el programa Ponte en la Cola, Christian Domínguez sorprendió con una confesión que pocos esperaban: está decidido a convertirse nuevamente en padre al lado de Karla Tarazona. Con total convicción, señaló que no quieren esperar mucho para traer al mundo a una niña.

“Lo estamos pensando. Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, afirmó el cumbiambero, dejando en claro que la decisión está tomada.

Incluso adelantó que ya conversaron sobre posibles nombres. “No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres va a ser Katherine”, comentó entre risas.

Cabe recordar que la pareja ya comparte la crianza de un hijo varón, y este nuevo plan busca “completar la familia” tras su reconciliación, que sorprendió a la farándula.

Mary Moncada lanza advertencia sobre la fidelidad del cantante

Mientras Christian y Karla celebran esta nueva etapa, una voz del pasado volvió a aparecer. Mary Moncada, conocida por su polémica relación con el cantante en el caso del “auto rana”, reapareció en Magaly TV, La Firme para lanzar una advertencia.

“Yo sí no regresaría con alguien que te engaña de esa manera y, además, las personas nunca cambian y esa persona (Christian Domínguez) jamás va a cambiar”, expresó con firmeza.