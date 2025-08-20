Wapa.pe
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Karla Tarazona CUADRÓ a Christian Domínguez durante programa de radio luego de posible infidelidad: “Cuando uno quiere…”

Karla Tarazona y Christian Domínguez se mostraron juntos en el programa de radio luego de la sorpresiva advertencia de Mary Moncada, mujer con la que tuvo un ampay el cantante.

    La historia entre Christian Domínguez y sus polémicas en el mundo del espectáculo parece no tener fin. Esta vez, la que reapareció fue Mary Moncada, recordada por el famoso ampay del “auto rana”, quien lanzó una advertencia directa a Karla Tarazona, insinuando que el cantante podría estar repitiendo viejos patrones. Como si fuera poco, la propia conductora decidió ponerle un alto al cumbiambero en plena transmisión en vivo.

    El inesperado ‘parchazo’ de Karla Tarazona en vivo

    Durante la emisión del programa radial "Noches de Fantasía", se vivió un momento inesperado cuando Tarazona interrumpió a Domínguez en cabina para imponer orden.

    “Vamos a ir al salón de clases. Cuando uno quiere hablar, levanta la mano”, señaló tajante la animadora frente a todos.

    El comentario tomó por sorpresa al cumbiambero, quien le preguntó directamente si quería añadir algo más. Sin esquivar la situación, Tarazona lo encaró y lo puso a prueba. El músico intentó retomar la conversación anunciando una firma de autógrafos, pero olvidó mencionar el nombre del grupo. Ahí, Karla lo corrigió sin filtros: “Lee completo, ¿para eso quieres invitarlos (al Grupo 5)?”, soltó en plena transmisión.

    La advertencia de Mary Moncada sobre la fidelidad de Domínguez

    Lejos de quedarse callada, Mary Moncada reapareció para dar su opinión sobre la reconciliación entre Karla y Christian. Para ella, resulta poco creíble que el cantante haya cambiado de la noche a la mañana.

    "Tiene que cuidarlo. En provincia es donde quizás hace sus cositas", declaró con una sonrisa pícara, dejando en el aire la posibilidad de que Domínguez no haya dejado atrás sus viejas andanzas.

    Sus palabras reavivaron la polémica, sobre todo considerando que el cantante ya arrastraba antecedentes de infidelidad con Pamela Franco, lo que genera más dudas sobre su verdadera conducta en esta nueva etapa junto a Karla Tarazona.

