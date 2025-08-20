En medio de los comentarios sobre un presunto romance entre Elías Montalvo y Paul Michael, el exchico reality decidió romper el silencio. Todo empezó cuando el modelo argentino Renzo Spraggon lanzó un fuerte comentario que encendió la farándula local. Ahora, Montalvo respondió a los rumores y dejó claro qué tipo de vínculo mantiene con el cantante.

Elías Montalvo responde a rumores de affaire con Paul Michael

La polémica alrededor de Elías Montalvo y Paul Michael, actual pareja de Pamela López, sigue dando que hablar. Todo empezó cuando el modelo argentino Renzo Spraggon dejó entrever en televisión que entre ambos existió algo más que una amistad, generando un gran revuelo en la farándula local.

Durante su participación en el programa 'La Noche Habla', Montalvo evitó confirmar o negar lo dicho por Spraggon, aunque lanzó un reto directo al argentino: que muestre pruebas de sus afirmaciones.

Semanas después, las cámaras de 'Todo se Filtra' lo interceptaron para obtener más detalles sobre este presunto romance. Allí, el exchico reality resaltó la buena vibra de Paul Michael, aunque reconoció que actualmente no mantienen comunicación.

"Paul es chévere, es súper humilde, no lo veo hace tiempo. Ya no hablamos desde que entró a Orquesta Candela. No he hablado ni con Pamela ni con él. Pero a veces las personas te escriben solo cuando necesitan algo o necesitan de ti", manifestó.

Elías también recordó que conoce a Paul desde hace años y que compartieron varios momentos juntos. Sin embargo, negó que el distanciamiento reciente tenga relación con los rumores de un supuesto affaire. "No creo o quizá sí ¿no? no sé, de repente le causó inseguridades. Creo que uno tiene su decisión bien puesta, su orientación bien puesta, yo no creo que él se haya incomodado", sostuvo.

¿Elías Montalvo y Paul Michael tuvieron “algo”? Renzo Spraggon lanzó fuerte revelación

Lo que parecía una entrevista rutinaria en ‘La Noche Habla’ terminó convirtiéndose en un momento de alta tensión. Elías Montalvo, invitado al set para hablar sobre el supuesto beso entre Renzo Spraggon y Pamela López, no esperaba recibir una llamada en vivo del modelo argentino. Antes de ello, había señalado que Spraggon “estaría desesperado por cámara” y que “habría planeado esto (un ampay)”.

En plena conversación, el argentino soltó un comentario que encendió las alarmas en la farándula. "En ningún momento quise este problema, si no fuera por Macarena. (...) (Sobre el ampay) Lo que pasa es que Elías es muy amigo de Paul Michael, es más, me contaron algo sobre eso, son amigos los dos. (...) Supuestamente, a mí me llegó el rumor, de que ellos tenían algo. Yo no lo confirmo porque nunca los vi, pero me llegó ese comentario", dijo Spraggon.

La revelación sorprendió a los conductores del programa, pues sugería un presunto vínculo sentimental entre Montalvo y Paul Michael, actual pareja de Pamela López y exintegrante de Combinación de La Habana.