Samahara Lobatón expuso a Melissa Klug en la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’. La hija de la ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió al contar que su madre las agredía físicamente a ella y a sus hermanas cuando eran adolescentes. La influencer llegó a calificar a Melissa como una “Hitler”, dejando en shock a Beto Ortiz.

Samahara Lobatón expone los castigos que recibía de Melissa Klug

Este domingo 18 de agosto, Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ donde reveló detalles de su vida privada, entre ellos, el comportamiento rebelde que tenía en su adolescencia y cómo su madre, Melissa Klug las reprendía agrediéndolas físicamente con fuertes golpes.

La exchica reality admitió que además de consumir alcohol, llegó a experimentar con varias drogas. Sin embargo, Melissa siempre estuvo ahí para corregirla.

"Para eso estaba el Hitler de mi mamá, ella te volteaba como...Conmigo era mano dura, porque lo necesitaba. Mi mamá te volteaba desde que ingresabas a la casa, a todas, mi mamá por algo ha vivido tanto, me daba duro, mi mamá tiene la fuerza de un hombre", contó sobre la empresaria chalaca.

La joven de 23 años reveló que su madre nunca utilizó objetos para agredirlas, sino que con un “puñetazo” bastaba para castigarlas, y si bien eran castigos fuertes, esta resaltó que nunca se defendió de ella.

"Ella nos daba, no me defendía, es tu madre, no puedes responderle con un golpe, uno no puede levantarle nunca la mano a su madre", sostuvo.

Samahara Lobatón revela infidelidades, amistad rota con Ivana Yturbe y pedido de Jefferson Farfán

Samahara Lobatón sorprendió en su paso por ‘El Valor de la Verdad’ al llevarse 20 mil soles tras superar con éxito 18 preguntas. La joven, hija de Melissa Klug, no dudó en hablar de los momentos más polémicos de su vida, incluyendo amores, amistades rotas y hasta infidelidades.

Entre sus declaraciones más llamativas, reveló que Bryan Torres, conocido como ‘El Bryan’ y actual pareja de Samahara, le fue infiel, aunque ella lo sigue considerando “el amor de su vida”. Además, aseguró que Jefferson Farfán le pidió a Torres “armar un ampay” para forzar una ruptura entre ambos.