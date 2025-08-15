Melissa Klug deberá pagar más de un millón a Jefferson Farfán; Sala Civil de Lima confirmó fallo y rechazó su recurso de casación.

El juicio entre Jefferson Farfán y su expareja Melissa Klug concluyó. El exfutbolista resultó vencedor, y la empresaria deberá pagar 300 mil dólares (más de un millón de soles) por incumplir el acuerdo de confidencialidad pactado tras la ruptura.

A través de Infobae se dio a conocer que la Segunda Sala Civil de Lima confirmó la sentencia que obliga a Melissa Klug a pagar 300 mil dólares a Jefferson Farfán por incumplir el acuerdo extrajudicial al hablar de su relación en tres entrevistas.

Klug presentó un recurso de casación para que la Corte Suprema revise el caso, pero este fue rechazado por no cumplir los requisitos legales. Según el Código Procesal Civil, un recurso de casación procede únicamente si el fallo de segunda instancia revoca total o parcialmente la decisión de primera instancia; en este caso, la sentencia solo confirmó lo resuelto por el juzgado civil.

El expediente ya se encuentra en el Vigésimo sexto Juzgado Civil de Lima, aunque la ejecución del pago aún no se ha solicitado oficialmente, lo que podría ocurrir en los próximos días o semanas.

El acuerdo de confidencialidad entre Jefferson Farfán y Melissa Klug establecía que ninguno podía referirse al otro, ni divulgar información, mostrar videos o fotos, o comentar sobre su vida personal, sentimental o íntima. El incumplimiento de esta cláusula implicaba una penalidad de 100 mil dólares. Además, se acordó que ambos debían exigir a terceros abstenerse de opinar sobre su relación, con una multa de 20 mil dólares en caso de no hacerlo.

Farfán demandó a Klug por incumplimiento luego de que ella ofreciera tres entrevistas el 19 de diciembre de 2017, el 15 de enero de 2019 y el 4 de junio de 2019, donde habló explícitamente sobre él. Tanto el Juzgado como la Sala Civil confirmaron que la empresaria violó el acuerdo. Por otro lado, Farfán buscaba una penalidad de 40 mil dólares por no impedir que Tilsa Lozano y Evelyn Vela comentaran sobre su relación, pero el Poder Judicial determinó que sus declaraciones no estaban relacionadas con hechos ocurridos durante la relación, sino con eventos posteriores.