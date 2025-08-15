Ana Siucho reapareció en el Monumental para alentar a Edison Flores junto a sus hijas, desatando comentarios y rumores entre los hinchas.

Ana Siucho llega con sus hijas al Monumental para alentar a Edison Flores | Composición: El Popular/ Bryan Salvatierra

Ana Siucho, doctora y empresaria, sorprendió este 14 de agosto al reaparecer en el Estadio Monumental junto a sus hijas, un lugar cargado de recuerdos. La expareja de Edison Flores compartió imágenes que rápidamente encendieron las redes, generando comentarios y especulaciones sobre una posible reconciliación.

La escena, llena de simbolismo, tuvo lugar en el Estadio Monumental, donde años atrás Ana Siucho celebró su boda con Edison Flores. Esta vez, lució la camiseta crema de Universitario y estuvo acompañada por sus hijas, Alba y Aurelia, quienes posaron sonrientes junto a ella durante el partido contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

La imagen publicada por Ana Siucho en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida, acumulando cientos de reacciones en pocas horas. Mientras algunos seguidores resaltaron el emotivo momento familiar y la nostalgia de verla en el Monumental, otros avivaron rumores sobre una posible reconciliación con Edison Flores.

La pareja confirmó su separación hace meses, pero esta sorpresiva aparición dejó la puerta abierta a interpretaciones. ¿Fue únicamente un gesto de apoyo a sus hijas y al equipo, o hay sentimientos que vuelven a acercarlos?

Edison Flores y su mensaje de libertad tras separarse

En paralelo, Edison Flores también ha mostrado señales que han avivado las especulaciones. Hace unas semanas, el volante de la selección peruana compartió en sus redes sociales un mensaje reflexivo que, para muchos, refleja su estado emocional actual. Citando a una página motivacional, el texto decía:

“Y un día te das cuenta... que no era el éxito lo que más llenaba, ni tener todo bajo control. Que lo más valioso era despertarte en paz, comer sin culpa, decir que no sin miedo, respirar hondo y sentir que estás aquí, presente. Que era quedarte en silencio y sentirte bien con eso”.