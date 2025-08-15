Magaly Medina regresó con todo y mostró a la novia de la ‘Foquita’ sobre el escenario, lanzando un dardo por el estado de sus piernas.

Magaly Medina arremetió contra Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, tras su presentación en Arequipa. La conductora resaltó que, pese a su corta edad, la joven muestra celulitis en las piernas, algo que consideró poco atractivo. Sus comentarios generaron revuelo, pues no dudó en señalar este detalle físico en plena emisión de su programa.

Según “la urraca”, este detalle se evidenció en las imágenes proyectadas en su programa. Además, le aconsejó mejorar sus hábitos con una rutina de ejercicios y una alimentación saludable para cuidar su apariencia física.

“Por lo menos cuidas tu alimentación, una chica de 27 años, con una tendencia a ser una mujer bastante robusta, habría que cuidar un poco su imagen. Es un descuido total para alguien que se sube al escenario”, indicó.

Magaly remarcó que a inicios de año, Kanashiro se hizo una operación y lamentó que tenga este problema. “Mírenla. Una persona no puede vivir de lipo en lipo porque además ahora hay que decirle que la celulitis se maneja con una buena alimentación, bastante agua y con ejercicios”, agregó.

Magaly aconseja tratamientos

De acuerdo con la conductora de Magaly TV La Firme, la novia de la ‘Foquita’ debería priorizar su imagen y salud ahora que cuenta con ingresos propios. Sugirió que invierta en tratamientos modernos y efectivos, señalando que, a sus 62 años, ella no tiene celulitis, a diferencia de Xiomy. “No puedes presentarte así, qué descuidada”, reiteró.

Xiomy Kanashiro se defiende tras duras críticas

En TikTok se difundió un video donde se ve a Xiomy Kanashiro siendo presentada en una discoteca, animándose a bailar junto a su compañero. Sin embargo, varios usuarios realizaron comentarios críticos sobre sus piernas. La novia de Jefferson Farfán no guardó silencio y respondió a las observaciones.

"Jajaja tantos comentarios de falta de seguridad, sufro de piel naranja por genética mi familia es de la selva y todo lo que como se va ahí", escribió en los comentarios la actriz cómica, dejando claro que no se siente afectada por las opiniones.