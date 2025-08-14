Juez ordena a Jefferson Farfán pagar astronómica indemnización en dólares a Melissa Klug en dos semanas

El 15º Juzgado Civil de Lima ordenó al exfutbolista realizar el pago, advirtiendo que, de no hacerlo, se procederá con la ejecución forzosa. Este proceso ocurre en el contexto de las recientes acciones legales emprendidas por Melissa Klug para exigir la pensión de alimentos.

La disputa legal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug volvió a captar la atención pública tras revelarse documentos que confirman el monto que el exfutbolista debe abonar a su expareja, según lo establecido por la justicia peruana.

El juzgado fijó un plazo máximo de diez días para efectuar el pago de USD 47.750 (más de 166 mil soles), de acuerdo con lo informado por el programa Ponte en la cola, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón en Latina.

El valor fue ratificado al difundirse el contenido de la Resolución Número 25, emitida por el 15º Juzgado Civil de Lima bajo la dirección del juez José Luis Velarde Acosta. El espacio televisivo mostró en pantalla el documento oficial, destacando que la orden judicial exige el pago inmediato y advierte que, en caso de incumplimiento, se procederá con la ejecución forzosa.

En el texto legal se lee: “Dado cuenta con el escrito con código de ingreso Nº 67870-2025, presentado por Melissa Liliana Klug Orbegozo, con fecha de ingreso 20 de junio de 2025. Con lo solicitado y siendo procedente, por lo que: requiérase a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, cumpla con lo ordenado en la sentencia emitida por Resolución Número 16 de fecha 18 de marzo de 2022. Esto es: cancele a favor de la demandante la suma de USD 47.750 dólares americanos en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de inicio de la ejecución forzosa”, reveló Ponte en la cola.

Esta orden judicial coincide con nuevas acciones emprendidas por Klug. En declaraciones para el programa América hoy, la empresaria indicó que solicitó una conciliación con el objetivo de aumentar la pensión de alimentos para sus hijos. La audiencia, prevista para el martes 12 de agosto, no se llevó a cabo debido a la ausencia de Farfán, situación que derivó en la emisión de la medida actual.

El conflicto ha sido ampliamente cubierto por distintos programas de televisión. Durante la edición del miércoles 13 de agosto de Ponte en la cola, se aclaró que el monto fijado corresponde a deudas pendientes reconocidas en una sentencia previa.

“Vamos a poner en pantalla en este momento esta medida que se acaba de plantear para Jefferson Farfán, donde además tendría que pagarle a Melissa Klug”, comentó al aire el conductor Ricardo Rondón, resaltando que la orden se dio tras la última solicitud presentada por la defensa de Klug.